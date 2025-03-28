THY'den ek bayram seferi! 395 ilave sefer planlandı

Giriş Tarihi: 28.03.2025 17:33

THY, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle 27 Mart – 6 Nisan tarihleri arasında 353'ü iç hat olmak üzere toplam 395 ilave sefer planlandığını açıkladı.

(Foto: AA)

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün tarafından yapılanb açıklamada şunlar kaydedildi:

"Türk Hava Yolları olarak, 27 Mart – 6 Nisan tarihleri arasında Ramazan Bayramı tatilinin oluşturduğu ilave talepleri karşılamak için 353'ü iç hat olmak üzere toplam 395 ilave sefer planlanmıştır. Bayrak taşıyıcı olarak tüm yolcularımıza iyi uçuşlar diliyoruz."