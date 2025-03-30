Bayram tatilinde bankalar açık mı? 9 günlük tatilde özel bankalar çalışıyor mu?

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte, kamu kurumlarının yanı sıra bankaların da çalışma düzeni merak edilmeye başlandı. Bayram haftasında havale, EFT ve diğer bankacılık işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler, "Bayramda bankalar açık mı?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte 30 Mart-1 Nisan tarihleri arasında bankaların çalışma saatleriyle ilgili detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 30.03.2025 10:39 Güncelleme Tarihi: 30.03.2025 10:50 PAYLAŞ ABONE OL

Ramazan Bayramı yaklaşırken, tatil planları yapan milyonlarca vatandaş, bankaların bayram süresince hizmet verip vermeyeceğini merak ediyor. Ödeme, havale ve para transferi gibi işlemleri yapmayı planlayanlar, "Bayram tatilinde bankalar açık mı?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki Ramazan Bayramı'nda bankalar açık mı? İşte cevabı merak edilen detaylar...

Bayramda bankalar açık mı? Bayram Tatilinde Bankalar Açık mı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla birlikte 2025 Ramazan Bayramı tatili, idari izinlerle birlikte toplam 9 gün oldu. Bu süreçte bankaların çalışma saatleri de merak konusu oldu.