Bayram tatilinde bankalar açık mı? 9 günlük tatilde özel bankalar çalışıyor mu?

Ramazan Bayramı yaklaşırken, tatil planları yapan milyonlarca vatandaş, bankaların bayram süresince hizmet verip vermeyeceğini merak ediyor. Ödeme, havale ve para transferi gibi işlemleri yapmayı planlayanlar, "Bayram tatilinde bankalar açık mı?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki Ramazan Bayramı'nda bankalar açık mı? İşte cevabı merak edilen detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla birlikte 2025 Ramazan Bayramı tatili, idari izinlerle birlikte toplam 9 gün oldu. Bu süreçte bankaların çalışma saatleri de merak konusu oldu.