Rezidansta 1,5 milyonluk soygunda 2 gözaltı

Bakırköy'de bulunan bir rezidansta soygun yaptığı ve yaklaşık 1,5 milyon lira değerindeki ziynet eşyalarını çaldığı iddia edilen 2 şüpheli ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Yakalananlardan birinin 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Giriş Tarihi: 25.03.2025 10:38

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Bakırköy'de rezidansta bulunan daireye girerek kasadaki yaklaşık 1,5 milyon lira değerinde ziynet eşyasını çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli polis tarafından yakalandı. İki kişinin binaya girdikleri ve çıktıkları anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Şüphelilerden birinin 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. REZİDANSTAN HIRSIZLIK YAPAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI Bakırköy, Sakızağacı, Kennedy caddesinde bulunan rezidansta 10 Kasım Pazar günü meydana gelen olayda A.B. adlı tekstil işiyle uğrayan iş insanının evine giren hırsızlar kasada bulunan yaklaşık 1,5 milyon lira değerindeki ziynet eşyasını çaldı.

Şahısların rezidansa giriş anları böyle görüntülendi. (DHA) ÖNCE ZİLLERE BASTILAR

Mağdur A.B.'nin ihbarı üzerinde Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin binaya girdiği ve çıktığı anların güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirlendi. Görüntülerde şüphelilerin bir süre zillere basarak kapıları açtırmaya çalıştıkları, güvenlik görevlisinin yerinde olmamasını fırsat bilerek elleriyle kapıyı açarak daireye girdikleri görüldü. Şüphelilerin bir süre sonra çaldıklarıyla birlikte binadan çıkarken de güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirlendi.

Şahısların yeni hırsızlık hazırlığındayken yakalandıkları iddia edildi. (DHA) YENİ HIRSIZLIK HAZIRLIĞINDAYKEN YAKALANDI

Polis yaptığı çalışmada kimliğini belirlediği şüphelileri yakalamak için operasyon düzenledi. Şüphelileri takibe alan polis 2 kişiyi yeni bir hırsızlık hazırlığındayken Bakırköy'de gözaltına alındı. Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen şüphelilerden E.G.'nin daha önceden 38 suç kaydı bulunduğu, 13 ayrı suçtan arandığı belirlendi. E.G.'nin ise hakkında kesinleşmiş 10 yıl 10 ay hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Diğer şüpheli N.Ç.'nin ise poliste daha önceden 25 suç kaydı olduğu belirlendi.Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN