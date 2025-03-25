Trabzon'da sır olay! Denizden erkek cesedi çıktı
Trabzon'da denizde bir kişinin hareketsiz şekilde durduğunu gören vatandaşlar ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, denizde erkek cesedi bulundu.
İlçe sahili açıklarında su yüzeyinde bir kişinin hareketsiz yattığını fark eden balıkçılar, durumu 112 İhbar Hattı'na bildirdi.
Olay yerine Sahil Güvenlik ve İl Emniyet Müdürlüğü deniz polisleri ekipleri sevk edildi.
Su yüzeyinde olan ceset, ekiplerce denizden çıkarıldı.
Ceset, kimlik ve ölüm nedeninin tespiti için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.