Adana'da otomobilin yayaya çarptığı kaza güvenlik kamerasında
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya otomobilin çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Ali Yahya Ç'nin (21) kullandığı otomobil, Gültepe Mahallesi Erguvan Caddesi'nde, yolun karşısına geçmeye çalışan Sevinç S'ye çarptı.
Yaralanan kadın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, yayaya çarpan ve ehliyetsiz olduğu belirtilen otomobil sürücüsü Ali Yahya Ç'yi gözaltına aldı.
Kaza, olay yerinin yakınındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.