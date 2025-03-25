Kırıkkale'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

Kırıkkale'de hakkında hırsızlık ve dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Hükümlüler emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Giriş Tarihi: 25.03.2025 04:39

Paylaş



ABONE OL

Kırıkkale'de hırsızlık ve dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Edinilen bilgiye göre, Yahşihan ilçesinde düzenlenen operasyonda, hakkında "kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkisi olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan arama kararı bulunan H.C. (49) isimli şahıs yakalandı. Şahsın, kesinleşmiş 5 yıl 9 ay hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Aynı operasyonda, "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan aranan ve hakkında 4 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.N. (23) de gözaltına alındı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN