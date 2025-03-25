Edirne'de dehşet anları! Otomobil yaya geçidindeki 3 kişiye çarptı
Edirne'de seyir halinde ilerleyen bir otomobil gece saatlerinde yaya geçidinde bulunan ve yolun karşısına geçmeye çalışan 3 kişiye çarptı. Kazanın etkisiyle yaralılar metrelerce sürüklendi. Sürücü gözaltına alınırken yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kaza, gece saatlerinde Atatürk Bulvarı üzerindeki Ayşekadın semtindeki yaya geçidinde meydana geldi. T.Ö. yönetimindeki 22 NC 934 plakalı otomobil, yaya geçidini kullanarak karşıya geçmeye çalışan 3 kişiye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 3 kişi metrelerce sürüklenerek yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili otomobil sürücüsü gözaltına alındı.