Manisa'daki 3 katlı binanın çatısında yangın!

Manisa'nın Demirci ilçesinde bulunan 3 katlı binanın çatısında yangın paniği yaşandı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Henüz belirlenemeyen yangında 1 kişi fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 25.03.2025 04:10

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Manisa'nın Demirci ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan İhsan Eryılmaz'a ait 3 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

FENALAŞARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Kısa sürede büyüyen yangını söndürme çalışmalarına, Demirci Belediyesi su tankeri ve Demirci Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri de destek verdi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın binada hasara neden oldu. Yangın nedeniyle fenalaşan Sevim Eryılmaz, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen Kaymakam Yavuz Arslan ve Belediye Başkanı Erkan Kara, itfaiye ekiplerinden bilgi aldı. Daha sonra Belediye Başkanı Kara, Sevim Eryılmaz'ı hastanede ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

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