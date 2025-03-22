Dolandırıldığını polisten öğrendi! Tam 2 milyon TL

Bursa'da kendisini polis olarak tanıtan bir şüpheli, yaşlı kadını 2 milyon lira dolandırdı. 75 yaşındaki kadın dolandırıldığını polislerden öğrendi.

Giriş Tarihi: 22.03.2025 14:24

Paylaş



ABONE OL

BURSA'da, telefonda kendisini polis olarak tanıttığı M.Y. (75) isimli kadının, adının FETÖ soruşturmasına karıştığını söyleyip, 2 milyon lira değerindeki altın, avro ve Türk lirasını dolandıran Ali Uluğ (22), altınları bozdurmaya gittiği kuyumcuda yakalandı. 2 MİLYON LİRA DOLANDIRILDIĞINI POLİSTEN ÖĞRENDİ Tutuklanan M.Y.'nin, şüpheliyle görüştüğü anlar, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Polis, 2 milyon lira dolandırılan kadının kimliğini, kuyumcuda yakaladığı şüpheliden öğrendi Olay, 13 Mart'ta, Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Ali Uluğ, telefonda kendisini polis olarak tanıtıp, adının FETÖ soruşturmasına karıştığını söylediği M.Y. isimli kadından, evinde bulunan ziynet eşyaları ile paraları, muhafaza amacıyla kendisine teslim etmesini istedi. M.Y., 2 milyon değerindeki 104 adet altın ile avro ve nakti, muhafaza altına alacağını söyleyen şüpheliye, verdiği adrese gidip teslim etti.