Ardahan'da büyükbaş hayvanlara şap aşısı!

Hayvancılığın yaygın olarak yapıldığı illerden Ardahan'da, büyükbaş hayvanlara yönelik ilkbahar dönemi şap aşısına başlandı.

Giriş Tarihi: 22.03.2025 14:34

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Doğu Anadolu Bölgesi'nde özellikle büyükbaş hayvancılığın üretiminin yoğun yapıldığı kentte, şap ve brusella hastalıklarını önlemek amacıyla çalışmalar başlatıldı.

Bu kapsamda merkez ve 5 ilçede aşılama çalışmasını gerçekleştirmek için ekipler oluşturuldu.

Ekipler, özellikle taşra kesimlerinde karlı ve çamurlu yolları aşarak çalışmasını yürütüyor.

"AMACIMIZ ŞAP VE BRUSELLA HASTALIKLARINI ÖNLEMEK"

Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Fatih Cineviz, kent genelinde aşılamanın devam ettiğini söyledi.

Şapın, çift tırnaklı hayvanlarda görülen bulaşıcı bir hastalık olduğunu anlatan Cineviz, "Ekiplerimizin biri, en uzak ilçemiz Posof'ta çalışmaya başladı. Amacımız şap ve brusella hastalıklarını önlemek. Dolayısıyla bu çalışma yapılırken aynı zamanda yeni doğan buzağılara da küpeleme işlemi yapılıyor." dedi.

Ekip sorumlusu veteriner hekim Hasret Cemile Danacı da Posof'a bağlı Alabalık köyünde çalışma yürüttüklerini belirterek, vatandaşın ilgili olduğunu ifade etti.

78 büyükbaş hayvanına aşı yaptıran üretici İmdat Baltacı ise ekibe teşekkür ederek, "Her yıl yapılan bir çalışma. Bu konuda çok rahatız. Hayvanlarımızda herhangi bir hastalıktan dolayı kayıp olmadı." diye konuştu.