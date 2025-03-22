Sezonun ilk kruvaziyeri Kuşadası Limanı'nda

Aydın'ın Kuşadası ilçesine gelen sezonun ilk kruvaziyeri Malta bayraklı 'Celestyal Discovery', çoğu ABD'li, Avustralyalı ve Avrupalı olmak üzere 1072 turist getirdi. Atina'dan yola çıkan ve ilk durağı Kuşadası olan kruvaziyerin, sismik hareketlilik nedeniyle bir süre önce boşaltılan ve adalıların yeniden dönmeye başlamasıyla hayatın normalleştiği Santorini'ye giden ilk kruvaziyer olacağı belirtildi.

Giriş Tarihi: 22.03.2025 13:38

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Türkiye'nin en işlek kruvaziyer limanlarından olan Kuşadası Limanı, sezonun ilk gemilerini ağırlamaya başladı. Sezonun ilk kruvaziyeri Malta bayraklı 'Celestyal Discovery', çoğu ABD'li, Avustralyalı ve Avrupalı olmak üzere 1072 turist ve 450 mürettebatıyla limana yanaştı.

Çiçeklerle ve lokum ikramıyla karşılanan yolcular, tur operatörünün koordinesinde otobüslerle Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi ile tarihi ören yerlerine götürüldü. Tur programına katılmayan turistler ise Kuşadası'ndaki çarşıda gezip, alışveriş yaptı. Yeni yolcularını da alan Celestyal Discovery, sezonun ilk Yunan adaları programı için Ege Denizi'ne açıldı. 3 gecelik tur programını gerçekleştirecek olan geminin rotasında sırayla Patmos, Santorini, Atina ve Mikonos'un yer aldığı belirtildi.