Ankaralılar dikkat! Bazı otobüs ve metro durakları kapatıldı!

Ankara Valiliğinin aldığı karar ile EGO Genel Müdürlüğü, bazı metro ve otobüs duraklarının kullanılmayacağını duyurdu.

Giriş Tarihi: 22.03.2025 19:49

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EGO Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Ankara Valiliğinin aldığı karar gereğince saat 19.00 itibarıyla ODTÜ ve Söğütözü metro duraklarında yolcu iniş ve binişleri durduruldu.

Saat 19.00'dan itibaren ODTÜ önündeki durakları kullanan otobüsler yolcu indirip bindirmeyecek, ayrıca bu saatten itibaren ODTÜ kampüsü içerisinde otobüs ring seferi hizmeti yapılmayacak.

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