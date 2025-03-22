Arnavutköy'de feci kaza! Otomobilin çarptığı hafif ticari araç takla attı

Giriş Tarihi: 22.03.2025 22:49

Kaza, saat 20.00 sıralarında Fatih Caddesi ile Egemen Caddesi kesişiminde meydana geldi. Çardaktepe yönünden gelerek Egemen caddesine dönmek isteyen 10 AHH 259 plakalı otomobil ile Tayakadın yönünden gelen 34 RB 3865 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İki aracın karıştığı kazadaki 6 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. (DHA)

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç takla atarak kaldırıma çıktı. Kazayı görenlerin ihbarıyla sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri araçlarda bulunan 6 yaralıyı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.