Çanakkale'de provokatif eylem şüphelilerine gözaltı

Çanakkale'de düzenlenen operasyonda Devrimci Gençlik Dernekleri (DGD) üyesi 9 şüpheli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla ilgili protestoya katılıp, provokatif eylemlerde bulundukları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 22.03.2025 15:36

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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu kişilerin gözaltına alınmasıyla ilgili, Çanakkale'de düzenlenen protestoya katılıp provokatif eylemlerde bulundukları belirlenen DGD üyesi 9 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Polis, şüphelilere yönelik belirlenen adreslere şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda; U.A., K.Y., F.K., U.Ö., İ.E., N.Ö., B.K., E.T. ve S.D., '2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet' suçundan gözaltına alındı. Daha önce de provokatif eylemlerde bulundukları tespit edilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.