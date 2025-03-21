Erzincan sallandı! Naci Görür’den açıklama: O fay hattında…

Giriş Tarihi: 21.03.2025 01:53

Erzincan Tarcan'da 4,2 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken bölgenin deprem haritasına ilişkin Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi. Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bölgeye ilişkin bir fotoğraf yayınlayarak, "Deprem, doğrultu atımlı Palandöken Fayı'nın muhtemel uzantısı üzerinde gerçekleşti. Oğulveren'de fay hattı görünmüyor" ifadelerini kullandı.

YERİN 6.8 KM DERİNLİĞİNDE OLDU

Depremin merkez üssü Oğulveren yerleşim yeri olarak paylaşıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin 6.8 kilometre derinlikte olduğunu açıkladı.