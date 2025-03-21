Erzincan sallandı! Naci Görür’den açıklama: O fay hattında…
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 21.33’de Erzincan’ın Tarcan ilçesinde meydana gelen deprem sonrası ünlü Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür’den açıklama geldi. Görür, yaşanan 4,2’lik depremin mevkisine ve fay hattına ilişkin bilgi verdi.
Erzincan Tarcan'da 4,2 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken bölgenin deprem haritasına ilişkin Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi. Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bölgeye ilişkin bir fotoğraf yayınlayarak, "Deprem, doğrultu atımlı Palandöken Fayı'nın muhtemel uzantısı üzerinde gerçekleşti. Oğulveren'de fay hattı görünmüyor" ifadelerini kullandı.
YERİN 6.8 KM DERİNLİĞİNDE OLDU
Depremin merkez üssü Oğulveren yerleşim yeri olarak paylaşıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin 6.8 kilometre derinlikte olduğunu açıkladı.
"PALANDÖKEN FAYI'NIN MUHTEMEL UZANTISI…"
Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür deprem sonrası açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Görür şunları söyledi:
"Oğulveren-Tercan/Erzincan'da 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, doğrultu atımlı Palandöken Fayı'nın muhtemel uzantısı üzerinde gerçekleşti. Oğulveren'de fay hattı görünmüyor."