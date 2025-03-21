Sakarya'da korku dolu anlar! Evin çatısı alev topuna döndü

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki katlı bir evin saman dolu çatı kısmında yangın çıktı. Çatının alev topuna döndüğü yangında mahalleli sokağa döküldü.

Giriş Tarihi: 21.03.2025 06:05

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Yangın, Altındere Osmanağa Mahallesi'nde A.Ş.'ye ait iki katlı bir evin çatı kısmında meydana geldi. Bacadan kaynaklı çıktığı iddia edilen alevler kısa sürede samanların da bulunduğu çatıyı sardı.

Mahalleliyi sokağa döken yangının haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye erlerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında evin çatısı ve içerisinde bulunan samanlar zarar gördü.

Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.