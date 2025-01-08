Erzurum'daki deprem sonrası Naci Görür'den ürküten uyarı: Doğu Anadolu sıkışıyor
Erzurum'da yaşanan 4,5 büyüklüğündeki depremin ardından gözler uzman isimlere çevrilirken Prof.Dr. Naci Görür'den dikkat çeken bir uyarı geldi. Görür, Doğu Anadolu'da bir sıkışmanın olduğunu kaydederken Prof. Dr. Osman Bektaş ise bölgede 6-7 deprem yaşanabileceğini vurguladı. İşte detaylar...
AFAD'ın sosyal medya hesabı X'ten yapılan açıklamada Erzurum'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı.
UZMAN İSİMLER YORUMLADI
14 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem sonrası gözler yer bilimcilerden gelecek açıklama ve değerlendirmelere çevrildi. Prof. Dr. Naci Görür ve Osman Bektaş konuyla ilgili ilk değerlendirmelerde bulundu.
"DOĞU ANADOLU SIKIŞIYOR"
Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremle ilgili önemli bir değerlendirmede bulundu.
Görür açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Erzurum, Taşlıyurt-Pasinler'de 4,5 sığ bir deprem oldu. Yanal atımlı Karayazı Fay Zonu üzerinde. Doğu Anadolu sıkışıyor. 6 Şubat depremlerinin bunda ekstra bir etkisi olmalı."
"6-7 DEPREMİ ÜRETEBİLİR"
Prof. Dr. Osman Bektaş ise, "Doğu Anadolu Fayı üzerinde 2023 Maraş 7,8 ve Elbistan 7,5 depremleri fayın kuzeydoğu uzantısı üzerinde önemli stres artışına neden olmuş, Erzurum yöresinde orta büyüklükte depremler yaşanmıştı" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İlave tediye ödeme tarihleri belli oldu mu? Kamu işçisine 2025 ikramiye ödemeleri ne zaman?
- Ucuza Yurt Dışı Uçak Bileti Kampanyası 8-10 OCAK | AJet'ten vizeli, vizesiz seyahat avantajı: İtalya, Bosna-Hersek, Mısır...
- Emekliye Hazine Desteği Yatacak! Maaşa ek 1.226 TL hesaplandı: 17 Ocak'a kadar kim ne kadar alacak?
- Dul ve Yetim maaşı ne kadar oldu? 2025 Zamlı dul ve yetim aylığı %75-50-25 oranlarda hesaplama
- Bekçi alımı son durum ne? Bekçi alımı bu yıl olacak mı, şartları neler?
- Ocak dolunayı ne zaman, hangi tarihte? 2025 Ocak ayı dolunayı saat kaçta?
- Bugün hava nasıl olacak? 8 Ocak Meteoroloji hava durumu | Buzlanma ve don uyarısı verildi: Güneşe aldanmayın
- Emekliye yeni zam tablosu oluştu! 4A-4B'liye kuruşu kuruşuna kök maaş hesabı: 12.500, 14.000, 16.750 TL alana...
- Altında 2025 rotası çizildi! İslam Memiş GRAM ALTINDA 4.000 TL rekoru için tarihi verdi
- Talisca'yı unutturacak transfer geliyor! Fenerbahçe'ye hayırlı olsun
- Kerimcan Durmaz neden tutuklandı, kaç yıl ceza aldı? Kerimcan Durmaz kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?
- Yeni Zamlı EFT ücreti 2025 | Bankalar arası para göndermek ne kadar oldu?