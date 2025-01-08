Erzurum’daki deprem sonrası Naci Görür’den ürküten uyarı: Doğu Anadolu sıkışıyor

"DOĞU ANADOLU SIKIŞIYOR"

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremle ilgili önemli bir değerlendirmede bulundu.

Görür açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Erzurum, Taşlıyurt-Pasinler'de 4,5 sığ bir deprem oldu. Yanal atımlı Karayazı Fay Zonu üzerinde. Doğu Anadolu sıkışıyor. 6 Şubat depremlerinin bunda ekstra bir etkisi olmalı."