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Erzurum'daki deprem sonrası Naci Görür'den ürküten uyarı: Doğu Anadolu sıkışıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.01.2025 12:53 Güncelleme: 08.01.2025 13:06
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Erzurum’daki deprem sonrası Naci Görür’den ürküten uyarı: Doğu Anadolu sıkışıyor

Erzurum'da yaşanan 4,5 büyüklüğündeki depremin ardından gözler uzman isimlere çevrilirken Prof.Dr. Naci Görür'den dikkat çeken bir uyarı geldi. Görür, Doğu Anadolu'da bir sıkışmanın olduğunu kaydederken Prof. Dr. Osman Bektaş ise bölgede 6-7 deprem yaşanabileceğini vurguladı. İşte detaylar...

AFAD'ın sosyal medya hesabı X'ten yapılan açıklamada Erzurum'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı.

UZMAN İSİMLER YORUMLADI

14 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem sonrası gözler yer bilimcilerden gelecek açıklama ve değerlendirmelere çevrildi. Prof. Dr. Naci Görür ve Osman Bektaş konuyla ilgili ilk değerlendirmelerde bulundu.

Erzurum’daki deprem sonrası Naci Görür’den ürküten uyarı: Doğu Anadolu sıkışıyor

"DOĞU ANADOLU SIKIŞIYOR"

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremle ilgili önemli bir değerlendirmede bulundu.

Görür açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Erzurum, Taşlıyurt-Pasinler'de 4,5 sığ bir deprem oldu. Yanal atımlı Karayazı Fay Zonu üzerinde. Doğu Anadolu sıkışıyor. 6 Şubat depremlerinin bunda ekstra bir etkisi olmalı."

Prof. Dr. Naci Görür (A Haber Arşiv)Prof. Dr. Naci Görür (A Haber Arşiv)

"6-7 DEPREMİ ÜRETEBİLİR"

Prof. Dr. Osman Bektaş ise, "Doğu Anadolu Fayı üzerinde 2023 Maraş 7,8 ve Elbistan 7,5 depremleri fayın kuzeydoğu uzantısı üzerinde önemli stres artışına neden olmuş, Erzurum yöresinde orta büyüklükte depremler yaşanmıştı" dedi.

Prof. Dr. Osman Bektaş (A Haber Arşiv)Prof. Dr. Osman Bektaş (A Haber Arşiv)

Bektaş, paylaşımında "Erzurum yöresi gecikmiş artçıları 6-7 depremi üretebilir" diyerek uyardı.

Erzurum’da 4,5 büyüklüğünde deprem!Erzurum’da 4,5 büyüklüğünde deprem! ERZURUM'DA 4,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!

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Erzurum’daki deprem sonrası Naci Görür’den ürküten uyarı: Doğu Anadolu sıkışıyor Erzurum’daki deprem sonrası Naci Görür’den ürküten uyarı: Doğu Anadolu sıkışıyor Erzurum’daki deprem sonrası Naci Görür’den ürküten uyarı: Doğu Anadolu sıkışıyor
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