Dehşetin adresi Bodrum! Boğazı kesilmiş halde bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde arkadaşlarının kendisinden haber alamadığı camcı dükkanı sahibi Alaaddin Yıldız korkunç halde bulundu. Dükkanında arkadaşları tarafından boğazı kesilmiş halde bulunan Yıldız 'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Giriş Tarihi: 21.03.2025 01:12

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde camcı dükkanı sahibi Alaaddin Yıldız, işletmesinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu.

DEHEŞETE DÜŞÜREN MANZARA

Olay, Yakaköy Mahallesi Türkmen mevkiinde camcı dükkanında meydana geldi. Dükkan sahibi 4 çocuk babası Alaaddin Yıldız'dan (53) dün akşamdan beri haber alamayan arkadaşları, bugün akşam saatlerinde işletmeye geldi.

BOĞAZI KESİLMİŞ!

Dükkana giren arkadaşları Yıldız'ı üzeri battaniye ile örtülü boğazı kesilmiş halde buldu. İhbarın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Olayın şüphelisi olduğu değerlendirilen işletme personelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Cenaze, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yıldız'ın komşuları, Alaaddin Yıldız'ın çevresindeki herkese iyilik yaptığını ve kimseye zararı olmadığını ifade etti.

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