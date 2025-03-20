Öfkeli kiracı dehşet saçtı! 7 adrese saldırı planı yaptı: Market sahibini öldürdü

Giriş Tarihi: 20.03.2025 19:18

İşlettiği marketin sahibi ile kira meselesi yüzünden tartışan Doğan G., tartışmanın büyümesiyle yanında getirdiği pompalı tüfekle iş yeri sahibi Mehmet Bal'ı (46) vurarak öldürdü. Daha sonra belirlediği adreslere motosikleti ile giderek kurşunlar yağdıran şahsı polis ekipleri 5'inci adrese giderken tespit ederek yakaladı.

AVM, GAYRİMENKUL OFİSİ, TOPTAN SATIŞ MAĞAZASI…

Medeniyet Bulvarı üzerinde market işleten Doğan G. (45), kira sebebiyle tartıştığı mülk sahibi Mehmet Bal'ı (46) pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Ardından Cadde 54 AVM'e giden Doğan G., öncesinde iş yaptığı bir gayrimenkul ofisinin camına tüfekle ateş açtı. Bölgeden motosiklet ile ayrılan şahıs buradan ise Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'ndaki toptan satış yapan bir marketi hedef aldı. Şahsın toptan marketten mal aldığı öğrenildi. Yaklaşık yarım saat içerisinde şehri adeta birbirine katan şahıs, Erenler ilçesinde de bir emlakçının evine kurşun yağdırdı.