Öfkeli kiracı dehşet saçtı! 7 adrese saldırı planı yaptı: Market sahibini öldürdü
Sakarya’nın Serdivan ilçesinde 45 yaşındaki kiracı Doğan G., 10 yıl boyunca işlettiği marketin sahibiyle tartıştı. Kavganın büyümesi üzerine silahına davranan Doğan G. Market sahibine kurşun yağdırdı. Daha sonra belirlediği 2 iş yeri ile bir eve de kurşunlayan saldırgan, 5’inci adrese giderken polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahsın motosiklet ile kaçtığı ve ardından yakalandığı anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
İşlettiği marketin sahibi ile kira meselesi yüzünden tartışan Doğan G., tartışmanın büyümesiyle yanında getirdiği pompalı tüfekle iş yeri sahibi Mehmet Bal'ı (46) vurarak öldürdü. Daha sonra belirlediği adreslere motosikleti ile giderek kurşunlar yağdıran şahsı polis ekipleri 5'inci adrese giderken tespit ederek yakaladı.
AVM, GAYRİMENKUL OFİSİ, TOPTAN SATIŞ MAĞAZASI…
Medeniyet Bulvarı üzerinde market işleten Doğan G. (45), kira sebebiyle tartıştığı mülk sahibi Mehmet Bal'ı (46) pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Ardından Cadde 54 AVM'e giden Doğan G., öncesinde iş yaptığı bir gayrimenkul ofisinin camına tüfekle ateş açtı. Bölgeden motosiklet ile ayrılan şahıs buradan ise Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'ndaki toptan satış yapan bir marketi hedef aldı. Şahsın toptan marketten mal aldığı öğrenildi. Yaklaşık yarım saat içerisinde şehri adeta birbirine katan şahıs, Erenler ilçesinde de bir emlakçının evine kurşun yağdırdı.
ZANLI 7 ADRES İÇİN PLAN YAPMIŞ!
İddiaya göre, şahsın daha öncesinde iş yaptığı aralarında alacak-verecek meselesi bulunduğu kişilerin iş yerlerini hedef aldığı öğrenildi. Toplam 7-8 kişi için plan yaptığı öğrenilen şahıs 5'inci adrese giderken Adapazarı ilçesinde polis ekiplerince olaylarda kullandığı pompalı tüfek ve motosiklet ile yakalandı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Üzerinde çok sayıda fişek bulunan saldırganın Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.