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7 adrese saldırı planı yaptı: Market sahibini öldürdü

7 adrese saldırı planı yaptı: Market sahibini öldürdü

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Giriş: 20.03.2025 19:25
Sakarya’nın Serdivan ilçesinde 45 yaşındaki kiracı Doğan G., 10 yıl boyunca işlettiği marketin sahibiyle tartıştı. Kavganın büyümesi üzerine silahına davranan Doğan G. Market sahibine kurşun yağdırdı. Daha sonra belirlediği 2 iş yeri ile bir eve de kurşunlayan saldırgan, 5’inci adrese giderken polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahsın motosiklet ile kaçtığı ve ardından yakalandığı anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
7 adrese saldırı planı yaptı: Market sahibini öldürdü
7 adrese saldırı planı yaptı: Market sahibini öldürdü
7 adrese saldırı planı yaptı: Market sahibini öldürdü
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