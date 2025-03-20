7 adrese saldırı planı yaptı: Market sahibini öldürdü

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde 45 yaşındaki kiracı Doğan G., 10 yıl boyunca işlettiği marketin sahibiyle tartıştı. Kavganın büyümesi üzerine silahına davranan Doğan G. Market sahibine kurşun yağdırdı. Daha sonra belirlediği 2 iş yeri ile bir eve de kurşunlayan saldırgan, 5’inci adrese giderken polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahsın motosiklet ile kaçtığı ve ardından yakalandığı anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.