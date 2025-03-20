Eyüpsultan'da UTV sürücüsüne çarpan sanıktan skandal savunma: Domuz zannettim!

Giriş Tarihi: 20.03.2025 20:36

Şoför olduğunu belirten sanık Yücedağ, yaptığı savunmda hava şartlarının kötü olduğunu olay günü ise kar yağışı olacağını öğrendiğini söyleyerek yolcu almaya gittiğini söyledi. Yücedağ, "Havaalanından yolcumu gece saat 02.00 sıralarında aldım. Temkinli bir şekilde yolda ilerliyordum. İleriye giderken bir baktım ki ses geldi. Ses gelince durdum. Araçtan inmeden sağ aynadan baktım. Karanlıktı hiçbir şey göremedim. Domuza vurdum diye düşündüm. Aracın içindeki yolcularımı sakinleştirdim. Araba da vurduğumda fazla sarsılmadı. Yolcuları otele bıraktım. Yolcuları bıraktıktan sonra arabaya baktım. Aracın sağ ön tarafındaki sis lambaları ve çamurluk kırıktı. 1 saat sonra havalimanına tekrar dönüş yaptım neye vurduğuma bakmak için. Yola baktım hiçbir şey göremedim. Eve gittim. Eşime kaza yaptığımı anlattım 'domuza vurdum galiba' dedim. Ertesi gün havalimanına 3-4 sefer daha gittim. Baktım hiçbir şey göremedim. Aradan 6 gün geçti. Polis memurları beni aradı. Karakola giderek ifade verdim." diyerek birine çarptığını polislerden öğrendiğini ileri sürdü.

Eyüpsultan 'da 22 Şubat 2025'te yol kenarındaki UTV sürücüsü Muhammed Gürcan Koçak'a (25) çarpıp kaçarak hayatını kaybetmesine neden olduğu ileri sürülen ve 6 gün sonra yakalanan sanık Mahmut Yücedağ'ın (56) yargılanmasına başlandı. İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Mahmut Yücedağ SEGBİS sistemi ile hazır edildi. Duruşmaya taraf avukatları ile Muhammed Gürcan Koçak'ın ailesi de katıldı.

Eyüpsultan'da UTV sürücüsüne çarpan sanıktan skandal savunma / İHA

"DAHA FAZLA YALANLARINI DİNLEMEK İSTEMİYORUM"

Kazadan ölen Muhammed Koçak'ın babası Soner Koçak, "Ben, sanık bize bir şey söylemek istiyorsa dışarı çıkmak istiyorum, daha fazla yalanlarını dinlemek istemiyorum. Ben bu olayın neresinden başlayayım bilmiyorum. Şeride bakmıyor, yola bakmıyor. Ayrıca benim aslan gibi oğluma hayvan ismiyle hitap ettiği için bir kez daha şikayetçiyim. Ben bu vatanın evladıyım, burası Türkiye. Ben, kanımın son damlasına kadar hakkımı arayacağım. Oğlumun kanını yerde bırakmayacağım. Beni bu adam yakalandıktan sonra Adalet Bakanımız bile aradı. Bu adamın yakalandığına dair bana haber verdi" dedi.

"DOMUZ BENZETMESİNE" AİLEDEN TEPKİ

Öte yandan sanığın savunmasına hayatını kaybeden Muhammed Gürcan Koçak'ın ailesi tepki göstererek, "Aslan gibi çocuğa domuz benzetmesi yapıyor" dedi.

"ÇARPTIKTAN SONRA GAZA BASIP UZAKLAŞTI"

Duruşmada tanık olarak dinlenen Ömer Aksu ise, "Olay gecesi kuzenim Muhammed Gürcan Koçak ile beraberdim. UTV aracımız arızalandı. Kenara çektik iyice. Çekici bekliyorduk. Kar yağışı hiç yoktu olay anında. Biz UTV'den dışarı çıktık. Araca bakıyorduk arıza neresinde diye. Gürcan UTV'nin ön kısmındaydı. Emniyet şeridinin bariyer kısmındaydı Gürcan. Yola yakın değildi. Birden araç geldi hızı en az 120-125'ti. Çarpar çarpmaz Gürcan bariyerlere doğru fırladı. Çarpan araç sendeledi. Sonra ben çarpan araca 'ne yaptın sen' diye bağırınca gaza basıp hiç durmadan uzaklaştı" şeklinde beyanda bulundu.

Ara kararını açıklayan hakim, sanık Mahmut Yücedağ'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAME OKUNDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 25 yaşındaki Muhammed Gürcan Koçak'ın olayın öncesinde arızalandığı için kullandığı UTV' yi emniyet şeridinde park ettiği, Mahmut Yücedağ'ın kullandığı araç ile emniyet şeridinde bulunan Koçak'a çarptığı ve durmaksızın yola devam ettiği anlatıldı. Yücedağ'ın ifadesine de yer verilen iddianamede, hava şartlarından dolayı yolun karlı olması nedeniyle öndeki araçların bıraktığı lastik izlerini takip ederek emniyet şeridine yakın tarafta sağ şeritte sürüşe devam ettiğini, bu sırada bir şeye aracın sağ ön kısmı ile vurduğunu ancak daha önce bu güzergahı kullanırken domuz sürüsüne rastlaması ve olayın hemen öncesinde de aynı güzergahta domuz sürüsü görmüş olması nedeniyle domuza çarptığını düşünerek yola devam ettiğini söylediği kaydedildi.

2 YILDAN 9 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede, sanığın aracın hız, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmadığı, ayrıca trafik kazasına karışanların yetkililer gelinceye kadar veya bunların iznini almadan kaza yerinden ayrılması kurallarını ihlal ettiği belirtildi. Olayın emniyet şeridinde yaşandığının aktarıldığı iddianamede, olayın hemen akabinde sanığın durmaksızın yola devam ettiği, olaydan 6 gün sonra yakalandığı, yolun şüpheli tarafından anlatıldığı gibi görüşü engelleyecek ölçüde karlı olmadığı da kaydedildi. Mahmut Yücedağ'ın 'bilinçli taksirle ölüme neden olmak' suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.