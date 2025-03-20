Sahte görevli kız yurdunu karıştırdı: Hem hırsızlık hem taciz!

İstanbul Avcılar’da özel bir kız öğrenci yurduna ‘mutfak görevlisiyim’ diyerek giren M.K. (29), odaları tek tek dolaşarak bulduğu değerli eşyaları ve paraları çaldı. Daha sonda önceden takip ettiği kız öğrenciyi de bulan şüpheli arkadaşlık teklif etti. Genç kızın olaya tepki göstermesi ile güvenlik görevlilerine şikayet eden öğrenciler vasıtasıyla şahıs yakalanarak polise teslim edildi.

Giriş Tarihi: 20.03.2025 18:10

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Firuzköy Mahallesi'nde yer alan bir kız öğrenci yurduna sabah 07.30 sularında 'mutfak görevlisiyim' diyerek giren M.K. (29), hem odaları tek tek dolaşarak değerli eşya ve paraları çaldı hem de bir süre önce takip ettiği bir genç kızı bularak arkadaşlık teklif etti. İhbar üzerine yakalanan güvenlik görevlileri tarafından yakalan şahıs polis ekiplerine teslim edildi.

Kendini mutfak görevlisi olarak tanıtan şahıs kız yurduna girdi / DHA ODALARI TEK TEK DOLAŞTI İddiaya göre, kendisini 'mutfak görevlisi' olarak tanıtarak yurda giren M.K., katlardaki odaları tek tek dolaşarak bazı eşyaları alırken bir süredir takip ettiği, okula gitmek üzere giyinen üniversiteli kız öğrencilerin bulunduğu 4 odaya girip, arkadaşlık teklifinde bulundu. Genç kızın tepkisi ve diğer öğrencilerin yardım istemesi üzerine yurt güvenlik görevlileri M.K.'yi yakaladı. Şüpheli, ihbar üzerine gelen polis ekibine teslim edildi. Gözaltına alınan M.K., polis merkezine teslim edildi. M.K.'nin uyuşturucu da olmak üzere birçok suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

Odaları tek tek dolaşan şüpheli M.K. hem hırsızlık yaptı hem de tacizde bulundu / DHA DOSYASI KABARIK ÇIKTI: KASTEN YARALAMA, TEHDİT… Şüphelinin kız öğrencilerin odalarından bir cüzdan ve bir miktar para çaldığı belirlendi. Polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda şüpheli M.K.'nin 'Kasten yaralama' ve 'Tehdit' gibi suçlardan poliste 21 adet suç kaydı olduğu da ortaya çıktı. A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN