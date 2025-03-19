Nevşehir'de ehliyetsiz sürücü polisleri çileden çıkardı: Bu cezalar beni yıldırmaz

Giriş Tarihi: 19.03.2025 06:25

Olay, Nevşehir Güzel Yurt Mahallesi'nde yaşandı. Polis ekipleri gece saatlerinde seyreden bir otomobilden şüphelenerek "dur" ihtarında bulundu. Polisin "dur" ihtarına uymayan 17 yaşındaki sürücü N.İ., 50 BG 911 plakalı otomobil ile kaçmaya devam etti. Yakalanacağını anlayan sürücü ara sokaklara kaçarak izini kaybettirmeye çalıştı. Polis ekiplerin dakikalarca devam eden kovalamacası sonunda araç Güzel Yurt Mahallesi 80. Yıl Bulvarı üzerinde durduruldu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Otomobilden inen sürücünün yapılan kontrollerinde ehliyetinin olmadığı anlaşıldı. 17 Yaşındaki sürücü N.İ. kendisini görüntüleyen gazeteciye de tepki göstererek, "Ağabey biraz daha video çekmeye devam edecek misin?" diye çıkışarak, gazeteciyi polis ekiplerine şikayet etti. Şikayetinden bir sonuç alamayan N.İ. daha sonra kendi telefonunu çıkartarak, "Tamam o zaman ben de çekeyim" diyerek olan biteni çekmeye başladı.