Kocaeli'de geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.

Giriş Tarihi: 19.03.2025 06:43

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Yangın, 03.30 sıralarında Çepni Mahallesi Suadiye Bağdat Caddesi'ne bulunan geri dönüşüm tesisinde çıktı. Elektronik atık depolama alanında henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin 28 araç ve 84 personel ile yaptığı müdahale sonucu yangın, yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Yangın sonrası tesiste büyük çapta hasar meydana gelirken, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

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