Nevşehir’de ehliyetsiz sürücü polisleri çileden çıkardı: Bu cezalar beni yıldırmaz

Nevşehir'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü uzun kovalamacanın sonunda durduruldu. Karşısında gazeteciyi gören genç kız önce çekim yapılmasına tepki gösterdi, daha sonra da ehliyetinin olmadığı için polisten kaçtığını söyledi. Yazılan cezaları görünce de, "Bu cezalar beni yıldırmaz" dedi.