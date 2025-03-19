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Nevşehir’de ehliyetsiz sürücü polisleri çileden çıkardı: Bu cezalar beni yıldırmaz

Nevşehir'de ehliyetsiz sürücü polisleri çileden çıkardı: Bu cezalar beni yıldırmaz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 19.03.2025 06:26
Nevşehir'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü uzun kovalamacanın sonunda durduruldu. Karşısında gazeteciyi gören genç kız önce çekim yapılmasına tepki gösterdi, daha sonra da ehliyetinin olmadığı için polisten kaçtığını söyledi. Yazılan cezaları görünce de, "Bu cezalar beni yıldırmaz" dedi.
Nevşehir’de ehliyetsiz sürücü polisleri çileden çıkardı: Bu cezalar beni yıldırmaz
Ehliyetsiz sürücü çileden çıkardı: Cezalar beni yıldırmaz
Ehliyetsiz sürücü çileden çıkardı: Cezalar beni yıldırmaz
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