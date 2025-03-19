Ümraniye'de iki farklı pastaneye silahlı saldırı!

Ümraniye'de iki farklı noktadaki pastanelere motosikletli iki kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Yaşanan olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Polis ekipleri saldırıya ilişkin soruşturma başlattı.

Giriş Tarihi: 19.03.2025 04:10

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Saat 00.30 sıralarında Ümraniye'nin Yamanevler Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerindeki pastaneye gelen saldırganlar pastaneye doğru silahla ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı. Daha sonra olay yerine yakın noktada bulunan Ümraniye Devlet Hastanesi'nin karşısındaki pastaneye de ateş açan saldırganlar motosikletle kaçtı.

İNCELEME BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda can kaybı ve yaralanma olmadığı öğrenildi. Polis ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda etrafta boş mermi kovanları bulundu. Polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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