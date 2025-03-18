İzmir'de Türk bayrağına çirkin saldırı

Giriş Tarihi: 18.03.2025 21:58

(FOTO: DHA )

İddiaya göre, bir kişi, saat 03.00 sıralarında sanayi sitesinde yürüdüğü sırada, bir lokantanın önünde asılı olan Türk bayrağını yerinden kopardı. Durumu fark eden işletme sahipleri, şikayetçi oldu. Bunun üzerine harekete geçen Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit etti.