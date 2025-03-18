İzmir'de Türk bayrağına çirkin saldırı
İzmir'in Tire ilçesinde skandal görüntüler yaşandı. Bir kişi, lokantanın önünde asılı olan Türk bayrağını yerinden kopardı. Durumu fark eden işletme sahipleri, şikayetçi oldu. Öte yandan, şahsın bayrağı kopardığı anlar lokantanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, lokantanın önünden geçen şahıs asılı olan Türk bayrağını 2 hamle ile yerinden koparıp, yoluna devem ettiği görülüyor.
Olay, İpekçiler Mahallesi Tire Sanayi Sitesindeki bir lokantanın önünde meydana geldi.
İddiaya göre, bir kişi, saat 03.00 sıralarında sanayi sitesinde yürüdüğü sırada, bir lokantanın önünde asılı olan Türk bayrağını yerinden kopardı. Durumu fark eden işletme sahipleri, şikayetçi oldu. Bunun üzerine harekete geçen Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit etti.
Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen İ.Ö. isimli şüpheli, Tire- Torbalı yolunda yakaladı. Gözaltına alınan İ.Ö., emniyete götürüldü.