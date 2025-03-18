Afyonkarahisar'da doğalgaz faciası! Anne ve kızı korkunç halde bulundu

Afyonkarahisar'da yakınlarının kendilerinden haber alamaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine gelen ekipler anne ve kızı evlerinde doğal gazdan zehirlenmiş halde buldu. Hayatını kaybeden anne ve kızın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Giriş Tarihi: 18.03.2025 20:02

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Afyonkarahisar'da kendilerinden haber alınamayan anne ve kızı evlerinde doğal gazdan zehirlenmiş halde bulundu.

Olay, kent merkezi İstiklal Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir apartmanın 2.'nci katında yaşayan M.A. (46) ile kızı E.A'ya (13) ulaşamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

ANNE VE KIZDAN ACI HABER

İhbar üzerine bölgeye Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiyesi ekipleri ile eve giren sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler M.A'nın oturma odasındaki koltukta, kızı E.A'yı ise mutfak eşiğinde hareketsiz yatarken buldu.

Doğal gazdan zehirlendikleri belirlenen anne ve kızın cesetleri, otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırdı. Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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