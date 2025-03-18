Ramazan çadırında korkutan olay: 4 kişi yaralandı

Gaziosmanpaşa'da kurulan etkinlik alanındaki ramazan çadırında, koro ekibinin teşekkür etmek için sahneye çıktığı sırada çökme meydana geldi. Yaşanan kazada 4 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 18.03.2025 22:55

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Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan ramazan çadırında sahne çöktü. Saat 21:00 sıralarında çadırın içerisinde sahneye çıkan koro ekibi, gelen misafirlere teşekkür etmek için çıktıkları sırada sahne çöktü. Sahnenin çöktüğünü gören vatandaşlar panik yaşadı.

4 KİŞİ YARALANDI

Çökme sırasında sahnede olan koro ekibinden 4 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, görevliler çadırda bulunan diğer vatandaşları tahliye etti. Olay yerine gelen polis güvenliği sağlarken sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale bulundu. Hastaneye sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan sahnenin çöktüğü anlar kameraya yansıdı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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