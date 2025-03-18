Yaşam

Esenyurt'ta köpek toplama krizi! Ekiplere saldırdılar: Kendimi öldürürüm

Türkiye'nin çeşitli illerinde yaşanan başıboş köpek saldırıları nedeniyle bazı çocuk ve yetişkin hayatını kaybederken, çok sayıda vatandaş da yaralandı. Bunun üzerine, TBMM'de kabul edilen yasa gereği, başıboş köpeklerin toplatılmasına karar verildi ve belediyelere 14 günlük süre verildi. Esenyurt’ta, Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından göreve başlayan İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy’un talimatıyla başıboş köpekler toplatılmaya başlandı. Olay yerine gelen iki kadın, ekiplerle tartışarak tehditler savurdu. Kadınlar, köpeklerin toplanmasına karşı çıkarak "Bırak çocuğu, ısırmıyor o" ve "Kendimi öldürürüm" gibi ifadelerle tepki gösterdi. İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Esenyurt'ta köpek toplama krizi! Ekiplere saldırdılar: Kendimi öldürürüm

Türkiye'nin farklı illerinde yaşanan başıboş köpek saldırıları sonrasında bazı çocuk ve yetişkin hayatını kaybederken çok sayıda vatandaş da yaralandı.

Esenyurt'ta başıboş köpeklerin toplanması için ekipler harekete geçti. (ahaber.com.tr)Esenyurt'ta başıboş köpeklerin toplanması için ekipler harekete geçti. (ahaber.com.tr)

BAŞIBOŞ KÖPEKLER İÇİN BELEDİYELERE SÜRE VERİLDİ

Yaşananlardan sonra TBMM'de geçen yasa doğrultusunda, başıboş sokak köpeklerinin toplatılması kararlaştırıldı. Bu karar, sokaklardaki köpeklerin vatandaşlar için oluşturduğu tehlike nedeniyle alındı. Ayrıca konuya ilişkin belediyelere 14 gün süre verildi.

Ekipler, köpeklerin toplanması sürecinde zorlu anlar yaşadı. (X)Ekipler, köpeklerin toplanması sürecinde zorlu anlar yaşadı. (X)

ESENYURT'TA EKİPLERE SALDIRDILAR: KENDİMİ ÖLDÜRÜRÜM

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından belediye atanan İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un talimatıyla Esenyurt'ta köpekler toplatılmaya başlandı.

Olay yerine gelen iki kadın ekiplere tepki gösterirken tehditler savurdu. Kadınlar, köpeklerin toplatılmasına tepki göstererek "Bırak çocuğu, ısırmıyor o.", "Sen sus Mustafa belasını buldu sen de bulacaksın", "Vermeyeceğim" ve "Kendimi öldürürüm" gibi ifadelerle tepki gösterdiler.

Ekiplerin çalışmalarına karşı çıkan kadınlar, olay yerinde gerilim yarattı. (X)Ekiplerin çalışmalarına karşı çıkan kadınlar, olay yerinde gerilim yarattı. (X)

OLAY ANLARI KAMERADA

Bu esnada belediye ekipleri, durumu kontrol altına almak için polis çağırmaya karar verdi. O anlar, bölgedekiler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

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