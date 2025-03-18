Esenyurt'ta köpek toplama krizi! Ekiplere saldırdılar: Kendimi öldürürüm
Türkiye'nin çeşitli illerinde yaşanan başıboş köpek saldırıları nedeniyle bazı çocuk ve yetişkin hayatını kaybederken, çok sayıda vatandaş da yaralandı. Bunun üzerine, TBMM'de kabul edilen yasa gereği, başıboş köpeklerin toplatılmasına karar verildi ve belediyelere 14 günlük süre verildi. Esenyurt’ta, Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından göreve başlayan İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy’un talimatıyla başıboş köpekler toplatılmaya başlandı. Olay yerine gelen iki kadın, ekiplerle tartışarak tehditler savurdu. Kadınlar, köpeklerin toplanmasına karşı çıkarak "Bırak çocuğu, ısırmıyor o" ve "Kendimi öldürürüm" gibi ifadelerle tepki gösterdi. İşte detaylar...
Türkiye'nin farklı illerinde yaşanan başıboş köpek saldırıları sonrasında bazı çocuk ve yetişkin hayatını kaybederken çok sayıda vatandaş da yaralandı.
BAŞIBOŞ KÖPEKLER İÇİN BELEDİYELERE SÜRE VERİLDİ
Yaşananlardan sonra TBMM'de geçen yasa doğrultusunda, başıboş sokak köpeklerinin toplatılması kararlaştırıldı. Bu karar, sokaklardaki köpeklerin vatandaşlar için oluşturduğu tehlike nedeniyle alındı. Ayrıca konuya ilişkin belediyelere 14 gün süre verildi.
ESENYURT'TA EKİPLERE SALDIRDILAR: KENDİMİ ÖLDÜRÜRÜM
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından belediye atanan İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un talimatıyla Esenyurt'ta köpekler toplatılmaya başlandı.
Olay yerine gelen iki kadın ekiplere tepki gösterirken tehditler savurdu. Kadınlar, köpeklerin toplatılmasına tepki göstererek "Bırak çocuğu, ısırmıyor o.", "Sen sus Mustafa belasını buldu sen de bulacaksın", "Vermeyeceğim" ve "Kendimi öldürürüm" gibi ifadelerle tepki gösterdiler.