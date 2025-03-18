Esenyurt'ta hareketli saatler: Şüpheli araç havaya ateş açılınca durdu!

Esenyurt'ta dur ihtarına uymayarak otomobil ile kaçan 3 şüpheli yapılan takipler Avcılar'da yakalandı. Ekiplerin havaya ateş açarak durdurduğu araçta alkollü olduğu tespit edilen sürücü ile beraberindeki 2 kişi söz altına alındı.

Giriş Tarihi: 18.03.2025 01:55

Paylaş



ABONE OL

Esenyurt'ta polisin 'dur' ihtarına uymayarak otomobil ile kaçmaya çalışan 3 kişi, takip sonucu ekipler tarafından Avcılar'da havaya ateş açılarak durduruldu. Alkollü sürücü ile birlikte yanındaki 2 kişi gözaltına alındı.

Esenyurt'ta polis ekipleri, saat 22.30 sıralarında 34 KUE 858 plakalı otomobilin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Ancak sürücü durmayarak ara sokaklardan kaçmaya başladı. Esenyurt'ta başlayan polis takibi D-100 Karayolu'nda devam etti. Yunus, trafik ve diğer polis ekipleri, şüphelilerin içinde bulunduğu aracı Avcılar Cihangir Mahallesi'nde D-100 Karayolu üzerinde durdurmaya çalıştı. Yine kaçmaya çalışan şüphelilerin içinde bulunduğu aracı durdurmak için polis havaya uyarı ateşi açtı.

Kaçamayacaklarını anlayan şüpheliler, D-100 Karayolu'nda durunca ekipler tarafından gözaltına alındı. Araç, olay yeri inceleme ekibinin araştırması için çekici ile kaldırılırken, sürücünün alkollü olduğu belirlendi. Araçta titiz arama yapılacağı, plakasının sahte olabileceği belirtildi. Soruşturmaya çok yönlü devam ediliyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN