Erkek arkadaşını sokak ortasında dövdü

İstanbul Esenyurt'ta alkollü bir kadın, sokak ortasında erkek arkadaşına dövdü. Adam, "Git, seni istemiyorum" diye defalarca söylemesine rağmen kadın, saçını tuttu, çantasıyla vurdu.

Giriş Tarihi: 18.03.2025 10:54

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Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Akevler Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre alkollü bir kadın ile erkek arkadaşı arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Erkek arkadaşının "Git, seni istemiyorum" demesi üzerine öfkeden deliye dönen kadın, sevgilisinin saçını çekti, çantasıyla vurdu. O sırada yoldan geçen bir motokurye, tarafları sakinleştirmeye çalışırken, yaşanan o anlar kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

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