Yaşam

Yol verme tartışmasına mahalleli dahil oldu! Ortalık karıştı

Bursa'da yol verme tartışmasının büyümesi üzerine mahalleli de olaya dahil oldu. Mahallelinin müdahalesi sonrası olay daha da büyürken, bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
ABONE OL
Yol verme tartışmasına mahalleli dahil oldu! Ortalık karıştı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, yol verme meselesi yüzünden çıkan kavga mahallelinin de müdahalesiyle büyüdü.

BURSA'DA ORTALIĞI KARIŞTIRAN TARTIŞMA

Olay, saat 23.30 sıralarında Karapınar Mahallesi 24. Cadde üzerinde meydana geldi. İddiaya göre yol verme nedeniyle başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga çevredeki vatandaşların da müdahalesiyle büyüdü.

Tartışma sonrası mahallelinin de olaya dahil olmasının ardından bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. (DHA)Tartışma sonrası mahallelinin de olaya dahil olmasının ardından bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. (DHA)

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, kavgayı ayırarak güvenlik önlemi aldı. Kavgada yaralanan olmazken, olayla ile ilgili soruşturma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN