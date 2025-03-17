Yol verme tartışmasına mahalleli dahil oldu! Ortalık karıştı

Giriş Tarihi: 17.03.2025 06:13

Olay, saat 23.30 sıralarında Karapınar Mahallesi 24. Cadde üzerinde meydana geldi. İddiaya göre yol verme nedeniyle başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga çevredeki vatandaşların da müdahalesiyle büyüdü.

Bursa 'nın Yıldırım ilçesinde, yol verme meselesi yüzünden çıkan kavga mahallelinin de müdahalesiyle büyüdü.

Tartışma sonrası mahallelinin de olaya dahil olmasının ardından bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. (DHA)

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, kavgayı ayırarak güvenlik önlemi aldı. Kavgada yaralanan olmazken, olayla ile ilgili soruşturma başlatıldı.