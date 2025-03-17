Kuzey Marmara'da kaza! Önündeki araca çarpıp takla attı

Giriş Tarihi: 17.03.2025 06:24

Kuzey Marmara Otoyolu 'nun Sakarya geçişinde çarpışan iki otomobilden biri takla attı. Kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Saat 23.30 sıralarında yaşanan kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. (AA)

Kazada sürücülerden Ö.F.İ ile araçta bulunan M.İ. ve A.Y.İ. isimli çocuk ile diğer otomobilde bulunan yolcular B.T. ve Z.T. isimli çocuk yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.