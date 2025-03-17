Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Hakimi ölü bulundu!

Ankara'nın Çankaya ilçesinde yaşayan Bölge Adliye Mahkemesi Hakimi Nazım Bal, kendisinden haber alamayan yakınlarının polise bildirmesi ile ekiple tarafından evinin banyosunda asılı halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Bal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Giriş Tarihi: 17.03.2025 01:20

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Ankara'nın Çankaya ilçesinde yaşayan Bölge Adliye Mahkemesi Hakimi Nazım Bal, evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre olay, 15 Mart 2025 saat 16.20 sıralarında Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana geldi. Kendisinden haber alınamayan Bölge Adliye Mahkemesi Hakimi Nazım Bal, için yapılan ihbar üzerine Alacaatlı Mahallesi'nde ikamet eden Bal'ın evine polis sevk edildi.

ASILI HALDE BULUNDU

Çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri, Bal'ı evinin banyosunda asılı halde bulundu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde Bal'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

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