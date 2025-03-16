Yaşam

Mistik ritüeller ölüme mi sürüklüyor? Ece Gürel'in ölümü sonrası çarpıcı tespit

Son yıllarda sosyal medyada hızla yayılan spiritüel uygulamalar, kişisel gelişim ve ruhsal aydınlanma vaatleriyle birçok insanı etkisi altına alıyor. Yakın zamanda Ece Gürel'in kaybolması ve sonrasında yaşamını yitirmesi, bu tehlikeli yollara olan ilgiyi yeniden gündeme taşıdı. Duygusal olarak zorlu bir dönemden geçen bireyler, bu tür uygulamalar aracılığıyla manipüle edilerek hem psikolojik hem de finansal açıdan büyük zararlara uğrayabiliyor. İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Mistik ritüeller ölüme mi sürüklüyor? Ece Gürel'in ölümü sonrası çarpıcı tespit

Son yıllarda özellikle sosyal medya platformlarında hızla yayılan spiritüel uygulamalar, Ece Gürel'in kayboluşunun ve ardından bulunduktan bir gün sonra hayatını kaybetmesinin ardından bir kez daha gündem oldu.

Ece Gürel (ahaber.com.tr)Ece Gürel (ahaber.com.tr)

TAROT VE ÇIĞLIK TERAPİSİ...

Astral seyahatler, çığlık terapileri, enerji çalışmaları, tarot okuması, cadılık eğitimleri ve Esmaül Hüsna ritüelleri gibi pek çok mistik uygulama, kişisel gelişim ve ruhsal aydınlanma vaadiyle bireylere sunuluyor. Ancak bu tür uygulamaların çoğu, katılımcıların zihin ve beden sağlığını tehlikeye atabiliyor.

Ece Gürel'in ölümünün ardından, genç kadının spiritüel eğitimlerle ilgilendiği iddiaları, akıllarda pek çok soru işareti bıraktı. Özellikle sosyal medyada kolayca erişilebilen bu uygulamaların güvenliği, günümüzde tartışma konusu haline gelmiş durumda. Spiritüel içeriklerin, bireylerin ruhsal gelişim adına ne kadar zararlı olabileceği ve kimlerin bu tür eğitimleri sunarak insanları manipüle edebileceği, araştırılması gereken önemli sorular arasında yer alıyor.

Tarot (ahaber.com.tr)Tarot (ahaber.com.tr)

KAÇIŞ YOLU GİBİ GÖZÜKÜYOR

Günümüzün dijital çağında sosyal medya üzerinden yayılan bu tür içerikler, duygusal açıdan zorlu süreçlerden geçen bireyler için bir kaçış yolu gibi görünebiliyor. Ancak, spiritüel rehberler ya da enerji uzmanları olarak kendilerini tanıtan kişilerin kötü niyetli olabileceği, bazen dini değerleri suistimal ederek manipülasyona yönelmesi, bu tür uygulamalara olan ilgiyi daha da tehlikeli kılabiliyor.

DUYGUSAL OLARAK SAVUNMASIZ OLAN BİREYLERDE...

Sosyal medyada aktif olarak spiritüel eğitim veren kişilerle iletişime geçerek, sundukları eğitimlerin detayları incelendi. Bu süreçte, özellikle zor bir dönemden geçen bireylerin nasıl manipüle edilebileceği ve finansal ya da psikolojik istismara nasıl açık hale geldikleri gözlemlendi. Ayrıca psikolog Mehmet Teber ile yapılan görüşmelerde, bu tür spiritüel uygulamaların bireylerin psikolojik sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri de ortaya kondu.

Sonuç olarak, ruhsal gelişim adı altında sunulan bu tür içeriklerin, kişilerin zihin ve beden sağlığını ciddi şekilde etkileyebileceği ve özellikle duygusal olarak savunmasız bireyler üzerinde kötü sonuçlara yol açabileceği vurgulanıyor. Bu tür uygulamalara yönelik dikkatli ve bilinçli olunması, hem bireylerin hem de toplumun ruhsal sağlığı açısından büyük önem taşıyor.

Tarot (ahaber.com.tr)Tarot (ahaber.com.tr)

Konuya ilişkin Sabah'a konuşan Psikolog Mehmet Teber şunları söyledi:

EHİL OLMAYANLAR İNSANLARIN EN HASSAS AYARLARINI KIRIP DÖKÜYOR

İnsan bio-psiko-spiritüel bir varlık. Duygu, düşünce, davranış kalıpları, zekâ, dikkat, algı ve bilinçdışı gibi alanlar bizim psişik yönümüz. Dini akımlar, tasavvuf, Buda, şaman gibi kimi ritüeller de insanın spiritüel tarafına yönelik pratikler sunuyor. Spiritüel alan daha soyut, daha bilinmez.

Mehmet TeberMehmet Teber

Çok soyut bir alanda elimizde güvenilir yöntemler yoksa çalışma ve yolculuk yapmak insana sadece zarar verir. Maalesef günümüzde, sıradan kişiler bir iki günlük kursla spiritüel alanda işlem yapmaya başlıyor, kendince yöntem geliştiriyor, enerji çalışması yapıp, bilinçaltı temizliği yapıyor.

Ehil olmayan insanlar insanın en hassas ayarlarını kırıp döküyor. Eline endoskopi cihazı alana bağırsaklarımızı teslim etmemek gerek. Klasik psikoterapiden şaşmamak gerekir. Hepimiz hayat yolculuğunda yürürken akıl danışacak kişilere ihtiyaç duyuyoruz. Yaşam Koçu, kişiyi tanıyan o kişinin sağlıklı kararlar vermesine yardımcı olan kişi demek.

Yaşam Koçu travma çözümü, şifalanma, enerji ile uğraşmaz. Kişiyi doğru tanımak, analiz etmek ve seçimlerinde yardımcı olmakla ilgilenir. Ama pratikte böyle değil maalesef. Kendine ruh sağlığı uzmanı diyemeyen, diploması ve denkliği olmayan, sertifikalarla şifacılığı soyunmuş kişiler bu ünvanı kullanıyorlar. Herkese zarar veriyorlar.

BU ALANDA DANIŞMANLIK ALAN BİREYLER&NBSP;NELERE DİKKAT ETMELİ?

Çığlık atmak, ormanda gezinmek ve kahkaha atmak insana iyi gelir ve insanı rahatlatır bu doğru. Ancak bir uygulamanın terapi ekolü olabilmesi için önce güçlü felsefesi olması lazım. İkinci adımda sağlam bir uygulama pratiği olmalı. Çalışmalarla etkinliği kanıtlanmış olmalı.

Son adım ise yöntemin etkili olduğunun araştırmalarla kanıtlanması. Depresyonda olan biri ile biz on seans ormana gittik, şunları yaptık, gitmeden önce depresyon puanı 90'dı, şimdi 50'ye düşmüş. Sonra kaygı, sonra takıntı, sonra travma için de bu ölçümler yapılmalı. Hepsinde fayda görünüyorsa o zaman "Orman/Deniz Terapisi" güvenilir yöntemdir diyebiliriz. Her "Terapi" yazan uygulama terapi değildir.

Böyle akımlar geçici iyilik sağlayabilir ama iyileştirmez. Kendimizi korumak için öncelikle belge değil, diplomaya bakmalıyız. Ruh sağlığı alanında (psikiyatri, psikoloji, psikolojik danışmanlık vb.) diploması var mı? Yabancı kurumlardan alınmış çeşitli afilli belgeler olabilir bunlara kanmamak gerek, aslolan diplomadır. İkinci olarak enerji, şifa, tılsım, bilinçaltı temizliği, soy temizliği, hipnoz, musallat gibi kelimeleri duyuyorsak çok temkinli olmalıyız. Bu kelimeler tuzak ve tehlike işaretidir.

Üçüncü olarak değişim, dönüşüm ve iyileşme zaman ve emek ister. Bir kişi size kısa sürede büyük değişimler vaat ediyorsa temkinli yaklaşmak gerekir. "Siz hiçbir şey yapmayacaksınız ben sizi temizleyeceğim, arındıracağım, şifalandıracağım, kurtaracağım" diyerek size hiçbir emek vermeden iyileşme vaat ediyorsa o yaklaşım yine tehlikelidir. İnsan emek vermeden değişemez.

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