Mistik ritüeller ölüme mi sürüklüyor? Ece Gürel'in ölümü sonrası çarpıcı tespit

İnsan bio-psiko-spiritüel bir varlık. Duygu, düşünce, davranış kalıpları, zekâ, dikkat, algı ve bilinçdışı gibi alanlar bizim psişik yönümüz. Dini akımlar, tasavvuf, Buda, şaman gibi kimi ritüeller de insanın spiritüel tarafına yönelik pratikler sunuyor. Spiritüel alan daha soyut, daha bilinmez.

Mehmet Teber

Çok soyut bir alanda elimizde güvenilir yöntemler yoksa çalışma ve yolculuk yapmak insana sadece zarar verir. Maalesef günümüzde, sıradan kişiler bir iki günlük kursla spiritüel alanda işlem yapmaya başlıyor, kendince yöntem geliştiriyor, enerji çalışması yapıp, bilinçaltı temizliği yapıyor.

Ehil olmayan insanlar insanın en hassas ayarlarını kırıp döküyor. Eline endoskopi cihazı alana bağırsaklarımızı teslim etmemek gerek. Klasik psikoterapiden şaşmamak gerekir. Hepimiz hayat yolculuğunda yürürken akıl danışacak kişilere ihtiyaç duyuyoruz. Yaşam Koçu, kişiyi tanıyan o kişinin sağlıklı kararlar vermesine yardımcı olan kişi demek.

Yaşam Koçu travma çözümü, şifalanma, enerji ile uğraşmaz. Kişiyi doğru tanımak, analiz etmek ve seçimlerinde yardımcı olmakla ilgilenir. Ama pratikte böyle değil maalesef. Kendine ruh sağlığı uzmanı diyemeyen, diploması ve denkliği olmayan, sertifikalarla şifacılığı soyunmuş kişiler bu ünvanı kullanıyorlar. Herkese zarar veriyorlar.

BU ALANDA DANIŞMANLIK ALAN BİREYLER&NBSP;NELERE DİKKAT ETMELİ?



Çığlık atmak, ormanda gezinmek ve kahkaha atmak insana iyi gelir ve insanı rahatlatır bu doğru. Ancak bir uygulamanın terapi ekolü olabilmesi için önce güçlü felsefesi olması lazım. İkinci adımda sağlam bir uygulama pratiği olmalı. Çalışmalarla etkinliği kanıtlanmış olmalı.

Son adım ise yöntemin etkili olduğunun araştırmalarla kanıtlanması. Depresyonda olan biri ile biz on seans ormana gittik, şunları yaptık, gitmeden önce depresyon puanı 90'dı, şimdi 50'ye düşmüş. Sonra kaygı, sonra takıntı, sonra travma için de bu ölçümler yapılmalı. Hepsinde fayda görünüyorsa o zaman "Orman/Deniz Terapisi" güvenilir yöntemdir diyebiliriz. Her "Terapi" yazan uygulama terapi değildir.

Böyle akımlar geçici iyilik sağlayabilir ama iyileştirmez. Kendimizi korumak için öncelikle belge değil, diplomaya bakmalıyız. Ruh sağlığı alanında (psikiyatri, psikoloji, psikolojik danışmanlık vb.) diploması var mı? Yabancı kurumlardan alınmış çeşitli afilli belgeler olabilir bunlara kanmamak gerek, aslolan diplomadır. İkinci olarak enerji, şifa, tılsım, bilinçaltı temizliği, soy temizliği, hipnoz, musallat gibi kelimeleri duyuyorsak çok temkinli olmalıyız. Bu kelimeler tuzak ve tehlike işaretidir.

Üçüncü olarak değişim, dönüşüm ve iyileşme zaman ve emek ister. Bir kişi size kısa sürede büyük değişimler vaat ediyorsa temkinli yaklaşmak gerekir. "Siz hiçbir şey yapmayacaksınız ben sizi temizleyeceğim, arındıracağım, şifalandıracağım, kurtaracağım" diyerek size hiçbir emek vermeden iyileşme vaat ediyorsa o yaklaşım yine tehlikelidir. İnsan emek vermeden değişemez.