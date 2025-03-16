Maltepe'de hafif ticari araç takla attı: 4 yaralı

Maltepe'de seyir halindeki hafif ticari araç, Yalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda kontrolden çıkarak takla attı. Kazada, sürücü Abdültayyip Y. ve yanındaki üç kişi yaralandı. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Giriş Tarihi: 16.03.2025 06:56

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Maltepe'de seyir halindeki hafif ticari araç, kontrolden çıkarak takla attı. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Olay, 03.30 sıralarında Yalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Abdültayyip Y. idaresindeki 34 BU 7952 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkarak takla attı. Kaza sonucu sürücü ve araçta bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

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