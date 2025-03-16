3 ölümden intikam çıktı: Türk çetesinin kan davasına dönen cinayeti!

Giriş Tarihi: 16.03.2025 09:27

14 Mart günü İzmir'in Konak ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından şüphe üzerine durdurulan Kemal Armağan, üzerinden çıkan sahte kimlikle gözaltına alındı. Armağan'ın Interpol tarafından "tasarlayarak kasten öldürme" suçu bulunduğu tespit edildi.

10 yıl boyunca Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve geçtiğimiz gün İzmir 'in Konak ilçesinde yakalanan Kemal Armağan, işlediği 3 cinayetin ardından yeni gelişmeler ortaya çıktı. Yaşanan cinayetlerde iki Türk çetesinin kan davasına dönüşen çatışmaların yaşandığı ve 13 yıl boyunca uyuşturucu rantı içerisinde olduğu belirlendi.

Kemal Eren , İzzet Eren ve Hüseyin Eren (Sabah)

2 ÇETENİN KAN DAVASINA DÖNEN SAVAŞI

Londra'nın en güçlü Türk çetelerinden olan Tottenham Boys ve Hackney Turks, çevrelerine korku salarken diğer yandan 13 yıldır birbirleriyle savaştıkları iddia edildi.

Sabah'ta yer alan habere göre iki rakip çetenin 2012'den bu yanan İngiltere'nin eroin ticaretini kontrol etmek için birbirleriyle mücadelede ettiği, Hackney Turks grubunun liderliğini Baybaşinlerin, Tothenham Boys grubunun ise Eren kardeşlerin yönettiği belirtildi.

Tottenham Boys ve Hackney Turks çetelerinin aralarındaki çatışmalar, 2012 yılında Kemal Armağan'ın Kız Ali lakaplı kardeşi Ali Armağan'ın iki kişi tarafından otomobilinde öldürülmesiyle taraflar arasındaki kan davası başladı. Armağan 8 kurşunla Londra'daki Turnpike Lane metro istasyonu önünde öldürüldü. Olayın ardından Hacnkney Turks grubu, Tottenham Boys çetesine savaş ilan etti ve Kemal Eren 2012 yılında silahlı saldırı sonucu felç kaldı.