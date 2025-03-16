Esenyurt'ta plastik top kavgası! Eline geçeni fırlatarak çalışanı darbetti
Esenyurt'taki bir markette plastik top almaya gelen bir kadın ve market çalışanı arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kadın müşteri elindeki topu çalışana fırlatmasıyla kavga büyürken, olayı öğrenen kadının yakınları iş yerini bastı. Kadının yakınları çalışanı darp etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Esenyurt'ta dün akşam saatlerinde Süleymaniye Mahallesi Ispartakule Caddesi'nde bulunan bir markette iddiaya göre plastik top nedeniyle kavga çıktı. Markette çalışan Arda Efe K.(15) ile plastik top almak için gelen kadın müşteri arasında iddiaya göre hakaret nedeniyle tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyerek kavgaya müşteri, aldığı plastik topu ve meyveleri kasadaki çocuğa fırlatarak marketten ayrıldı. Kadının markete gelen yakınları da hakaret iddiasıyla çocuğa saldırdı.
ELİNE GEÇENİ FIRLATARAK KAÇTI
Markette yaşanan saldırı anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken darp anlarında kadının, marketten ayrıldıktan bir süre sonra 2 yakınıyla birlikte geri geldiği görüldü. Kadının kasadaki çocuğa saldırdığı ve kasanın arkasına geçerek market çalışanını defalarca tokatladığı görüldü. Kavganın devamında kadınlar reyondan aldığı ürünleri fırlatarak şiddete devam etti.
ŞİKAYETÇİ OLACAK
Saldırganın yerde bulunan tüpü kaldırarak Arda Efe K.'ye vurma teşebbüsünde bulunduğu anlar da güvenlik kamerası tarafından kaydediliyor. Diğer yandan polis merkezine giderek şikayetçi olacağı öğrenildi.