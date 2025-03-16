Esenyurt'ta plastik top kavgası! Eline geçeni fırlatarak çalışanı darbetti

Giriş Tarihi: 16.03.2025 15:52

Esenyurt'ta dün akşam saatlerinde Süleymaniye Mahallesi Ispartakule Caddesi'nde bulunan bir markette iddiaya göre plastik top nedeniyle kavga çıktı. Markette çalışan Arda Efe K.(15) ile plastik top almak için gelen kadın müşteri arasında iddiaya göre hakaret nedeniyle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyerek kavgaya müşteri, aldığı plastik topu ve meyveleri kasadaki çocuğa fırlatarak marketten ayrıldı. Kadının markete gelen yakınları da hakaret iddiasıyla çocuğa saldırdı.

ELİNE GEÇENİ FIRLATARAK KAÇTI

Markette yaşanan saldırı anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken darp anlarında kadının, marketten ayrıldıktan bir süre sonra 2 yakınıyla birlikte geri geldiği görüldü. Kadının kasadaki çocuğa saldırdığı ve kasanın arkasına geçerek market çalışanını defalarca tokatladığı görüldü. Kavganın devamında kadınlar reyondan aldığı ürünleri fırlatarak şiddete devam etti.