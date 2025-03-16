Yaşam

Tekirdağ’da silahlı saldırı şüphelileri adliyeye sevk edildi

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde tartıştığı kişinin aracına silahla saldıran 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Tekirdağ’da silahlı saldırı şüphelileri adliyeye sevk edildi

Olay, 14 Mart Cuma günü Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, motosiklet sürücüsü A.E., 34 BOY 036 plakalı araçla trafikte karşı karşıya gelmiş ve elindeki silahla ateş etmişti. Silahlı saldırı sonucunda araç sürücüsü D.B. ağır yaralanmış, A.E. ise olay yerinden kaçmıştı. Şüpheli A.E. titiz takip sonucunda kısa sürede yakalanırken, olayla ilgili 4 şüpheli daha gözaltına alındı.

SİLAHLI SALDIRI ŞÜPHELİLERİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.