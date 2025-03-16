Marteniçka bileklik ne zaman çıkarılır? Marteniçka dilek bilekliği ritüelinin anlamı nedir?

Balkan kültüründe önemli bir yer tutan marteniçka geleneği, baharın gelişini simgeleyen en eski ritüellerden biri olarak yaşatılıyor. Kırmızı ve beyaz iplerden örülen bu bileklikler, sağlık ve bereket dileğiyle bileklere takılıyor. Peki marteniçka ne zaman çıkarılmalı ve nasıl bir ritüelle tamamlanmalı?

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Marteniçka Nedir ve Neden Takılır?

Marteniçka, Bulgaristan başta olmak üzere Balkanlar'da kutlanan Baba Marta geleneğinin bir parçasıdır. Halk inanışına göre Baba Marta, baharın gelişiyle insanlara neşe ve bereket getirir. 1 Mart'ta bileklere takılan marteniçkalar, yıl boyunca sağlık, güç ve mutluluk getirmesi için yakınlara hediye edilir.

Kırmızı ip hayatın enerjisini ve gücünü simgelerken beyaz ip saflık ve sağlığı temsil eder. Bu gelenek, doğanın uyanışına olan inancı pekiştirirken aynı zamanda insanların doğayla olan bağını da güçlendirir.