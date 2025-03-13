İftar daveti için arayıp ulaşamadılar! O kişi evinde ölü bulundu

İzmir'in Menderes ilçesinde yalnız yaşayan Cengiz Keskin (50), iftar yemeği daveti için yakınlarının kendisine ulaşamaması sonrası evinde hayatını kaybetmiş olarak bulundu. Olay yerine gelen Jandarma ekipleri, çilingir yardımıyla kapıyı açarak içeri girdi. Keskin, koltukta hareketsiz bir şekilde bulundu. Yapılan ön otopside, talihsiz adamın 10 gün önce kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi

Giriş Tarihi: 13.03.2025 13:09

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İzmir'in Menderes ilçesinde yalnız yaşayan Cengiz Keskin (50), iftar yemeği daveti için yakınlarının kendisine ulaşamaması üzerine evinde ölü olarak bulundu.

YAKINLARI EVİNE GİTTİ

Oğlananası Mahallesi'nde yaşayan Torbalı ve Menderes'te demircilik işi yaptığı öğrenilen Cengiz Keskin'in yakınları kendisini akşama iftara davet etmek istedi. Keskin'i önce telefonla arayan yakınları, ulaşamayınca evine gitti. Kapının açılmaması üzerine yakınları durumu 112'ye bildirdi.

YAKLAŞIK 10 GÜN ÖNCE ÖLMÜŞ

Adrese gelen Jandarma ekipleri kapıyı çilingir yardımıyla açarak eve girdi. Cengiz Keskin, koltukta hareketsiz şekilde bulundu. Yapılan ön otopside, talihsiz adamın kalp krizinden öldüğü belirlendi. Yaklaşık 10 gün önce öldüğü tahmin edilen Cengiz Keskin'in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı. Eşinden ayrı olan Keskin'in 2 çocuk babası olduğu ve evinde yalnız yaşadığı öğrenildi.

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