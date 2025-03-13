2 günlük bebek aile meclisi kararıyla öldürüldü! Böyle vahşet görülmedi

Giriş Tarihi: 13.03.2025 13:35

Çorlu 'da yaşayan İ.A., 2010 yılında sevgilisinden hamile kaldı. Bu sırada İ.A.'nın sevgilisi askere gitti. Hamileliğini 9 ay boyunca gizleyen İ.A., doğum sancıları tutunca, durumu ailesine anlattı. İ.A. dünyaya getirdiği kız bebek, 2 günlükken aile meclisinin kararıyla boğuldu, ardından da evin bahçesine kazılan çukura atılıp üzerine beton döküldü.

Olay, ankesörlü telefondan polisi arayan kişinin ihbarı üzerine ortaya çıktı. Polis, bahçede yaptığı kazıda bebeğin cesedi buldu. Olayın ardından gözaltına alınan anne İ.A ile anneanne T.S., tutuklandı.

Olayın ardından gözaltına alınan anne İ.A ile anneanne T.S., tutuklandı (İHA)

Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılama sırasında anne ile kızı 2018 yılında tahliye edildi. Devam eden süreçte mahkeme anne İ.A.'yı, 'Yakın akrabayı öldürmek' suçundan müebbet, anneanne T.S.'yi ise 'Yakın akrabayı öldürmeye iştirak' suçundan 15 yıl hapse çarptırdı. Yargıtay'ın 2020 yılında cezaları onaması üzerine anne ile kızı her yerde aranmaya başlandı.