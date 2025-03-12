250 bin liralık altın tacı çalan kadından garip savunma: Sevgilim üzülmesin diye çaldım

Kasımpaşa'da bir kadın, daha önce sevgilisiyle birlikte gittiği bir kuyumcuda gördüğü ancak alamadığı 250 bin lira değerindeki altın tacı çaldı. İş yerinden çıktıktan sonra tekrar kuyumcuya giden kadın, tacın fotoğrafını çekme bahanesiyle aldıktan sonra hızla uzaklaştı. Olay güvenlik kameralarına yansırken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan kadın ifadesinde "Sevgilim maddi durumu nedeniyle alamadı, onun üzülmemesi için çaldım" dedi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Giriş Tarihi: 12.03.2025 10:08

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Firdevs Ç.isimli kadın olaydan 1 gün önce sevgilisiyle caddede bulunan kuyumcuya gitti. 250 BİN LİRALIK TAÇ ÇALAN KADINDAN GARİP SAVUNMA 250 BİN LİRALIK TACI BEĞENİP ALAMADIĞI İÇİN ÇALDI Kadın burada 250 bin lira değerinde olduğu öğrenilen altın tacı beğendi. Ancak kadın, tacı alamayınca sevgilisiyle beraber kuyumcudan ayrıldı. Ertesi gün Firdevs Ç., tek başına kuyumcuya gitti. Kuyumcudan altın tacı isteyen kadın, cep telefonuyla birçok kez fotoğrafını çektikten sonra tacı çalıp kaçtı. Kuyumcu kadını yakalamak için peşinden koşsa da başarılı olamadı; kadın izini kaybettirdi. Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Genç kadının tacı çaldığı anlar kamerada (DHA) POLİS ANINDA YAKALADI Olayın ardından kuyumcunun şikayeti üzerine çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda hırsızın Firdevs Ç. olduğu tespit edildi. Devam eden çalışmalarda kadın, Kadımehmetefendi Mahallesi'ndeki evinde yakalandı. Gözaltına alınan Firdevs Ç.'nin evinde yapılan aramada altın taç ele geçirildi.

Tacı çalan kadının bahanesi pes dedirtti (DHA) "SEVGİLİM ÜZÜLMESİN DİYE ÇALDIM" Gözaltına alınan Firdevs Ç., emniyete götürülerek ifadesi alındı. Tacı çalan kadının "Sevgilimle gördük beğendik. O bana parası yok diye alamadı. Ben de o üzülmesin diye çaldım" dediği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan Firdevs Ç., 'İşyerinden hırsızlık' suçundan adliyeye sevk edildi. Kadın çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, evde ele geçirilen taç ise kuyumcuya teslim edildi. A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN