Yaşam

Satırla katledilen Sevcan Demir Sakman cinayetinde tüyler ürperten detay!

Antalya’da kendisi gibi hemşire olan Halit Can Sakman tarafından satırla öldürülen Sevcan Demir Sakman gözyaşları içinde toprağa verildi. Öte yandan korkunç cinayetle ilgili yeni detaylar kan dondurdu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Satırla katledilen Sevcan Demir Sakman cinayetinde tüyler ürperten detay!

Antalya'da, hemşire olarak çalışan Sevcan Demir Sakman'ın (26), yine kendisi gibi hemşire olan ve aynı özel hastanede birlikte çalıştığı eşi Halit Can Sakman (26) tarafından öldürüldüğü olayın detayları ortaya çıktı.

Sevcan Demir Sakman, Halit Can Sakman tarafından katledildi (DHA)Sevcan Demir Sakman, Halit Can Sakman tarafından katledildi (DHA)

İKNA EKİP EVE GETİRDİ

Olay gecesi çift arasında, Kepek İlçesi'ndeki evlerinde tartışma çıkınca Sevcan Demir Sakman, sakinleşmek için evden ayrılıp, bir kafeteryaya gitti. Eşinin peşinden giden Halit Can Sakman, ikna edip tekrar eve getirdi. Ancak ikili arasında burada yeniden başlayan tartışma, kavgaya dönüştü.

Eşini bıçaklayarak öldüren Halit Can Sakman, arbede de kendisi de boğazından yaralandı. Zanlının tedavisi sürerken, başında polis nöbet tutuyor.

Sevcan Demir Sakman, Halit Can Sakman tarafından katledildi (DHA)Sevcan Demir Sakman, Halit Can Sakman tarafından katledildi (DHA)

3 AY ÖNCE EVLENMİŞLER!

Sevcan Demir Sakman'ın Hatay'ın İskenderun, Halit Can Sakman'ın ise Kırıkhan ilçesinden olduğu, ikilinin 3 ay önce kaçıp Antalya'ya gelerek nikah kıydıkları ve burada yaşamaya başladıkları ortaya çıktı.

Sevcan Demir Sakman'ın ailesi gözyaşlarını tutamadı (DHA)Sevcan Demir Sakman'ın ailesi gözyaşlarını tutamadı (DHA)

ANNE VE BABASIYLA 2 GÜN ÖNCE GÖRÜŞMÜŞ

Nisan'da İskenderun'da düğün yapmayı planlayan Sevcan Demir Sakman'ın, annesi Havva Demir'in cinayetten 2 gün önce Antalya'ya gelip kızı ile görüştüğü herhangi bir sıkıntısının olup olmadığını sorduğu, genç kadının ayrıca babası ile de telefonda görüntülü görüştüğü öğrenildi.

Sevcan Demir Sakman’ın cenazesi toprağa verildi (DHA)Sevcan Demir Sakman’ın cenazesi toprağa verildi (DHA)

CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsini ardından memleketi Hatay'ın İskenderun ilçesine götürülen Sevcan Demir Sakman, ailesi, yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

Acılı aile ise "Dünyalar güzeli kızımız hayatının baharında bir cani tarafından hayattan koparıldı. Bundan sonra tek mücadelemiz bu canini en ağır cezayı alması için hukuk önünde mücadele edeceğiz" dedi.