Satırla katledilen Sevcan Demir Sakman cinayetinde tüyler ürperten detay!

Antalya’da kendisi gibi hemşire olan Halit Can Sakman tarafından satırla öldürülen Sevcan Demir Sakman gözyaşları içinde toprağa verildi. Öte yandan korkunç cinayetle ilgili yeni detaylar kan dondurdu.

Giriş Tarihi: 12.03.2025 10:34

Paylaş



ABONE OL

Antalya'da, hemşire olarak çalışan Sevcan Demir Sakman'ın (26), yine kendisi gibi hemşire olan ve aynı özel hastanede birlikte çalıştığı eşi Halit Can Sakman (26) tarafından öldürüldüğü olayın detayları ortaya çıktı.

Sevcan Demir Sakman, Halit Can Sakman tarafından katledildi (DHA) İKNA EKİP EVE GETİRDİ Olay gecesi çift arasında, Kepek İlçesi'ndeki evlerinde tartışma çıkınca Sevcan Demir Sakman, sakinleşmek için evden ayrılıp, bir kafeteryaya gitti. Eşinin peşinden giden Halit Can Sakman, ikna edip tekrar eve getirdi. Ancak ikili arasında burada yeniden başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Eşini bıçaklayarak öldüren Halit Can Sakman, arbede de kendisi de boğazından yaralandı. Zanlının tedavisi sürerken, başında polis nöbet tutuyor.