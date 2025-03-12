18 Mart resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 18 Mart’ta okullar, resmi daireler açık olacak mı?

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü, Türkiye'nin dört bir yanında coşkulu törenlerle anılacak. Bu yıl, Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümüne denk gelen 18 Mart, özel bir anlam taşıyor. Öğrenciler arasında ise en çok merak edilen konu, "18 Mart'ta okullar tatil mi?" sorusu oldu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Çanakkale Zaferi'nin anıldığı bu özel günde okulların durumuna dair belirsizlikler sürüyor. Ancak bazı illerde eğitim öğretime ara verilmesine yönelik karar alındı. Peki, 18 Mart Salı günü okullar açık mı, tatil mi? İşte bu sorunun cevabı ve detaylar...