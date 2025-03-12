18 Mart resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 18 Mart’ta okullar, resmi daireler açık olacak mı?

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü, Türkiye'nin dört bir yanında coşkulu törenlerle anılacak. Bu yıl, Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümüne denk gelen 18 Mart, özel bir anlam taşıyor. Öğrenciler arasında ise en çok merak edilen konu, "18 Mart'ta okullar tatil mi?" sorusu oldu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Çanakkale Zaferi'nin anıldığı bu özel günde okulların durumuna dair belirsizlikler sürüyor. Ancak bazı illerde eğitim öğretime ara verilmesine yönelik karar alındı. Peki, 18 Mart Salı günü okullar açık mı, tatil mi? İşte bu sorunun cevabı ve detaylar...
18 Mart Resmi Tatil Mi?
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü resmi tatil günleri arasında yer almıyor. Bu nedenle 18 Mart Salı günü okullar, belediyeler, sağlık kuruluşları, bankalar, kargo firmaları ve diğer işletmeler normal çalışma saatlerinde hizmet vermeye devam edecek.
18 Mart'ta Çanakkale'de Okullar Tatil Mi?
Çanakkale'de ise durum farklı. Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, 18 Mart Salı günü, Çanakkale'deki tüm resmi ve özel okullar, halk eğitimi merkezleri ve özel kurslarda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verileceği duyuruldu. Çanakkale'de, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü'nün coşkulu bir şekilde kutlanması amaçlanıyor. Bu sebeple, kentteki eğitim kurumları 1 gün süreyle kapalı olacak.
2025 Resmi Tatil Günleri
2025 yılında resmi tatil günleri, haftanın farklı günlerine denk geliyor. Bu tarihlerde tüm kamu kurumları kapalı olacak, ancak sağlık hizmetleri devam edecek. Eczaneler nöbet sistemiyle çalışırken, aile hekimlikleri hizmet vermeyecek. Bankalar, belediyeler, valilikler ve muhtarlıklar da tatil olacak. 2025'te hafta içine denk gelen resmi tatiller şu şekilde:
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı – Çarşamba
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı – Perşembe