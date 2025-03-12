250 bin liralık taç çalan kadından garip savunma

Kasımpaşa'da bir kadın, daha önce sevgilisiyle birlikte gittiği bir kuyumcuda gördüğü ancak alamadığı 250 bin lira değerindeki altın tacı çaldı. İş yerinden çıktıktan sonra tekrar kuyumcuya giden kadın, tacın fotoğrafını çekme bahanesiyle aldıktan sonra hızla uzaklaştı. Olay güvenlik kameralarına yansırken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan kadın ifadesinde "Sevgilim maddi durumu nedeniyle alamadı, onun üzülmemesi için çaldım" dedi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.