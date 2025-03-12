12 Mart 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları 250 bin liralık taç çalan kadından garip savunma
250 bin liralık taç çalan kadından garip savunma

250 bin liralık taç çalan kadından garip savunma

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.03.2025 10:33
Güncelleme:12.03.2025 10:33
Kasımpaşa'da bir kadın, daha önce sevgilisiyle birlikte gittiği bir kuyumcuda gördüğü ancak alamadığı 250 bin lira değerindeki altın tacı çaldı. İş yerinden çıktıktan sonra tekrar kuyumcuya giden kadın, tacın fotoğrafını çekme bahanesiyle aldıktan sonra hızla uzaklaştı. Olay güvenlik kameralarına yansırken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan kadın ifadesinde "Sevgilim maddi durumu nedeniyle alamadı, onun üzülmemesi için çaldım" dedi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
250 bin liralık taç çalan kadından garip savunma
Bin 400 derecede işlenen cam sanatı
Bin 400 derecede işlenen cam sanatı
Ece Gürel’in eşinden dikkat çeken değişiklik
Ece Gürel'in eşinden dikkat çeken değişiklik
Baharın müjdecisi çiğdemler çiçek açtı
Baharın müjdecisi çiğdemler çiçek açtı
Sultanbeyli’de iş yerinde yangın
Sultanbeyli'de iş yerinde yangın
Ormanın hayaleti vaşak fotokapana yakalandı
"Ormanın hayaleti" vaşak fotokapana yakalandı
Trafikte kavga etti ardından arabayla çarpıp kaçtı
Trafikte kavga etti ardından arabayla çarpıp kaçtı
250 bin liralık taç çalan kadından garip savunma
250 bin liralık taç çalan kadından garip savunma
Tahliye kanallarında bahar temizliği
Tahliye kanallarında bahar temizliği
Niğde’de mumya operasyonu
Niğde'de mumya operasyonu
Yangında samanlık ve traktör küle döndü
Yangında samanlık ve traktör küle döndü
Yolcu otobüsü TIR’a çarptı
Yolcu otobüsü TIR'a çarptı
Sözde terapi özde para tuzağı! Postmodern cinciler
Sözde terapi özde para tuzağı! Postmodern cinciler
Daha Fazla Video Göster