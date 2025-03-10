Yaşam

İzmir'de belediye otobüsü alevlere teslim oldu

İzmir'de seyir halindeki bir belediye otobüsünde yangın çıktı. Sabah saatlerinde yaşanan olayda alevlere teslim olan belediye otobüsü kullanılamaz hale gelirken, yolcular son anda tahliye edildi.

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İzmir'de belediye otobüsü alevlere teslim oldu

İzmir'in Konak ilçesinde seyir halindeki belediye otobüsünde yangın çıktı. Yolcular tahliye edilirken, otobüs kullanılmaz hale geldi.

İZMİR'DE BELEDİYE OTOBÜSÜ YANDI

Adem Yavuz Caddesi'nde seyir halinde olan 35 DB 0160 plakalı 44 numaralı Mersinpınar-Gümrük otobüsünde, saat 08.30 sıralarında yangın çıktı. Motor bölümündeki dumanı fark eden şoför, aracı kenara çekerek yolcuları tahliye etti.

İzmir'de alevlere teslim olan belediye otobüsü (DHA)İzmir'de alevlere teslim olan belediye otobüsü (DHA)

Tahliye sonrası alevler tüm otobüsü sardı. İhbarla olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri söndürürken, otobüs kullanılamaz hale geldi. Cadde trafiğe kapatılırken, alevlere müdahale anları güvenlik kamerasına yansıdı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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