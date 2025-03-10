İzmir'de belediye otobüsü alevlere teslim oldu

Giriş Tarihi: 10.03.2025 11:34

İzmir'in Konak ilçesinde seyir halindeki belediye otobüsünde yangın çıktı. Yolcular tahliye edilirken, otobüs kullanılmaz hale geldi.

Adem Yavuz Caddesi'nde seyir halinde olan 35 DB 0160 plakalı 44 numaralı Mersinpınar-Gümrük otobüsünde, saat 08.30 sıralarında yangın çıktı. Motor bölümündeki dumanı fark eden şoför, aracı kenara çekerek yolcuları tahliye etti.