Yaşam

Balkonda av tüfeğiyle ateş açtı:1'i polis 2 kişi yaralandı

Çanakkale'de bir kişi evinin balkonuna çıkarak av tüfeğiyle rastgele ateş açtı. Olayda şüpheli Burak A. sokaktan geçen 1 kişiyi vurdu. Şüpheli, yaralıya müdahale edilmesine izin vermeyince ekipler tarafından eve operasyon düzenlendi. Polis ekipleri arka duvarı delerek evin içine girdi ve şüpheliyi etkisiz hale getirdi. Evde çıkan çatışmalarda 1 polis memuru hafif şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Balkonda av tüfeğiyle ateş açtı:1'i polis 2 kişi yaralandı

Çanakkale'nin Cevatpaşa Mahallesi Fırat Sokak'ta saat 14.00 sıralarında korkutan olay meydana geldi. Bir şüpheli 2. kattaki apartman dairesinin balkonuna çıkarak eline aldığı av tüfeğiyle etrafa ateş açtı. Durumu gören çevredekiler 112 ekiplerine ihbarda bulundu. Bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.

AV TÜFEĞİYLE ETRAFA ATEŞ AÇAN ŞÜPHELİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, eve çıkan tüm yollar kapatıldı. Balkondaki kişi, elindeki tüfeği zaman zaman sokakta bulunan polislerin ve vatandaşların üzerine doğrulttu.

SOKAKTAN GEÇEN KİŞİYİ VURDU

Balkondaki şüpheli, sokaktan geçen Fikret Okay'a (50) ateş açtı. Olayda yaralı Okay'a ulaşmasına izin vermeyen şüphelinin yakalanmasının ardından Fikret Okay, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Av tüfeğiyle etrafa ateş açan şüpheli ekipler tarafından düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi. (DHA) Av tüfeğiyle etrafa ateş açan şüpheli ekipler tarafından düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi. (DHA)

YARALIYA MÜDAHALE EDİLMESİNE İZİN VERMEDİ

Sokaktan geçen Fikret Okay'ın yaralanmasına neden olan Burak A. polis ekipleri tarafından ikna edilmeye çalışıldı. Ekiplere direnen şüpheli yaralı adamın hastaneye götürülmesine izin vermeyince ekipler tarafından operasyon düzenlendi.

Polis ekipleri arka taraftan duvarı delip, şüphelinin bulunduğu binaya girdi. Buradan Okay'a ulaşan ekipler, onu bulunduğu yerden aldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen Fikret Okay, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Düzenlenen operasyonda ev içinde çatışma çıkması sonucu şüpheli Burak A. etkisiz hale getirildi. (DHA) Düzenlenen operasyonda ev içinde çatışma çıkması sonucu şüpheli Burak A. etkisiz hale getirildi. (DHA)

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla Burak A. çıkan çatışmada vurularak etkisiz hale getirildi. Operasyonda 1 polis hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, Burak A.'nın cansız bedeni morga götürüldü.

ANNESİNİ REHİN ALDI

Polisin, Burak A.'nın annesine şiddet uyguladığı ihbarı üzerine olay yerine gittiği bildirildi. Burak A.'nın polis ekiplerine ateş açıp, annesini rehin aldığı ifade edildi.

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