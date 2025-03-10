Balkonda av tüfeğiyle ateş açtı:1'i polis 2 kişi yaralandı

Giriş Tarihi: 10.03.2025 17:50

Çanakkale'nin Cevatpaşa Mahallesi Fırat Sokak'ta saat 14.00 sıralarında korkutan olay meydana geldi. Bir şüpheli 2. kattaki apartman dairesinin balkonuna çıkarak eline aldığı av tüfeğiyle etrafa ateş açtı. Durumu gören çevredekiler 112 ekiplerine ihbarda bulundu. Bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, eve çıkan tüm yollar kapatıldı. Balkondaki kişi, elindeki tüfeği zaman zaman sokakta bulunan polislerin ve vatandaşların üzerine doğrulttu.

SOKAKTAN GEÇEN KİŞİYİ VURDU

Balkondaki şüpheli, sokaktan geçen Fikret Okay'a (50) ateş açtı. Olayda yaralı Okay'a ulaşmasına izin vermeyen şüphelinin yakalanmasının ardından Fikret Okay, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.