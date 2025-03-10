Bakırköy Sahil- Kirazlı metro hattı 1 yılda 17,1 milyon yolcu ağırladı

Giriş Tarihi: 10.03.2025 17:12

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı'nın bir yıl önce hizmete açıldığını anımsatarak hattın İstanbul trafiğine büyük katkı sağladığını söyledi. Hattın açıldığı günden beri 17,1 milyon yolcuya hizmet verdiğini kaydeden Bakan Uraloğlu, 8,4 kilometre uzunluğundaki ve 7 istasyona sahip metro hattının Bakırköy, Bahçelievler, Güngören ve Bağcılar olmak üzere İstanbul'un yoğun nüfuslu 4 ilçesine kesintisiz ulaşım sunduğunu ifade etti.

"ŞEHİR İÇİ ULAŞIM NEFES ALDI"

Hattın hizmete girmesiyle Bakırköy ile Kirazlı arasındaki ulaşım süresinin 13 buçuk dakikaya düştüğünü belirten Uraloğlu, "Kayaşehir'den Bakırköy İDO'ya ulaşım ise sadece 39 dakikada sağlanıyor. Projemiz, İstanbul'un şehir içi ulaşımına nefes oldu. Bakırköy Sahil, Özgürlük Meydanı, İncirli, Haznedar, İlkyuva, Yıldıztepe ve Molla Gürani istasyonları ile Kayaşehir'den yola çıkan yolcularımız, Kirazlı'da son bulan bir yolculuk yerine Bakırköy'e kadar tek trenle seyahat edebiliyorlar.