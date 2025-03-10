Bakırköy Sahil- Kirazlı metro hattı 1 yılda 17,1 milyon yolcu ağırladı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir yıl önce hizmete açılan Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro hattının açıldığı günden bu yana 17,1 milyon yolcuya ulaştığını belirterek "İstanbul'un ulaşım altyapısını güçlendiren metro hattı, 17,1 milyon yolcuya hizmet etti." dedi. Bakan Uraoğlu çalışmaların aralıksız devam edeceğinin altını çizerken "Vatandaşlarımız daha hızlı, konforlu ve erişilebilir ulaşım hedefiyle çalışmalarımız sürecek" ifadelerini kullandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı'nın bir yıl önce hizmete açıldığını anımsatarak hattın İstanbul trafiğine büyük katkı sağladığını söyledi. Hattın açıldığı günden beri 17,1 milyon yolcuya hizmet verdiğini kaydeden Bakan Uraloğlu, 8,4 kilometre uzunluğundaki ve 7 istasyona sahip metro hattının Bakırköy, Bahçelievler, Güngören ve Bağcılar olmak üzere İstanbul'un yoğun nüfuslu 4 ilçesine kesintisiz ulaşım sunduğunu ifade etti.
"ŞEHİR İÇİ ULAŞIM NEFES ALDI"
Hattın hizmete girmesiyle Bakırköy ile Kirazlı arasındaki ulaşım süresinin 13 buçuk dakikaya düştüğünü belirten Uraloğlu, "Kayaşehir'den Bakırköy İDO'ya ulaşım ise sadece 39 dakikada sağlanıyor. Projemiz, İstanbul'un şehir içi ulaşımına nefes oldu. Bakırköy Sahil, Özgürlük Meydanı, İncirli, Haznedar, İlkyuva, Yıldıztepe ve Molla Gürani istasyonları ile Kayaşehir'den yola çıkan yolcularımız, Kirazlı'da son bulan bir yolculuk yerine Bakırköy'e kadar tek trenle seyahat edebiliyorlar.
"ÇALIŞMALARIMIZ ARALIKSIZ DEVAM EDECEK"
Bakan Uraloğlu, açıklamalarının devamında çalışmaların tüm hızıyla süreceğini ifade ederek "Daha hızlı, konforlu ve erişilebilir ulaşım hedefiyle çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. İstanbul için hizmetlerimizi sürdüreceğiz Türkiye Yüzyılı vizyonuyla İstanbul'un geleceğine yatırım yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.